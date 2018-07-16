无论是政府高官还是基层公务员、大企业老板还是普通经理文员，办公室风水尤其是办公桌的摆放都至关重要，布置好可以增进人的智慧、胆略，影响运势的旺衰、事业的成败等。那么，办公室和办公桌应该如何布置呢？





办公桌后有靠





凡是人们经常坐卧的地方，背后都需要靠着比较坚实的事物。办公桌也是一样，背后最好靠着一堵墙，意味着工作上和事业上有靠山，得上级领导信任或有贵人帮扶等。独立的办公室内，有条件的可以在背后的墙壁上挂一幅靠山画，切忌将瀑布画、鱼缸等代表水的事物放到背后。如果背后的墙面出现裂缝，要及时修补。





办公桌前开阔





办公桌后有靠，办公桌前也不能忽视，桌后代表领导人心，桌前则代表财运、收入。很多人喜欢在桌前摆放书籍文件，这样容易把自己的财运压住。凡是领导、大企业老板的办公桌前必然有一块空地，普通职员尽管不能做到办公桌前开阔，但至少不要被重物所压，否则便会财运不佳，难有好前程。





最好临近窗户





办公环境通透明亮，视野开阔，工作者才能有好的心情，从而带来好的运势。因此，同一间屋内的不同办公位，临近窗户的比较好。但临近不等于背靠，背靠着窗户就属于背后靠空，没有依托了，只有侧对窗户，既没有靠空，也能很好的采光，才是最佳的。





座位忌背门





门口是所有人进出的必由之路，办公位背门，首先会给人不安全的感觉；其次，所有人进出都能看到你在做什么，毫无隐私可言；再次，门口是动气较重之所，背门而坐有违靠实、靠静的原则。另外，现代流行的隔扇式办公桌，人们多相对而坐，同一办公区内人们朝着不同的方向，很多人的背后都是人来人往的通道，这种情况下工作也容易受到干扰，使得工作效率低下、工作机密泄露，同时不利于同事之间的团结互助，也是非常不利的办公室风水。





宜摆鲜花绿植





不管是办公室还是办公桌，左侧的“青龙方”都代表顺利、业务素质高、能力强、有发展前途等事业运。因此办公室与办公桌的摆放，左侧要高于右侧，一些高大的文件柜最好放在左侧。由于“青龙”的五行属木，在办公室内适当的摆放一些花木绿植，也是催旺办公风水、带来旺运的好方法。



