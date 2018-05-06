



5月7日——5月13日生肖运势综述





特吉生肖： 鸡、牛、鼠

次吉生肖： 猴、猪、狗

本周忠告： 属马的朋友要特别谨慎，因为官非、压力、小人等不良信息跟随着您。

本周冲忌： 周一冲蛇、周二冲马、周三冲羊、周四冲猴、周五冲鸡、周六冲狗、周日冲猪。凡是受到冲忌的属相当日要谨慎大事。比如，周一冲蛇，那么属蛇的朋友当天不适合做重要事情。





本周生肖运势详解





子鼠





整体：一帆风顺的一周。周三“六合”，周六“三合”。

财运：财运不错，有钱财入账机会，荷包鼓鼓。周日有口福，被人请客吃饭，节省下一笔不小的开销。

爱情：周五有“红鸾”桃花入命，单身者爱情运好，亲切随和的态度获得获得异性青睐；有伴侣者不要冷落爱人，用心经营感情。

事业：事业运好，精力充沛，勇气可嘉，只要牢牢把握机会，必能更上一层楼。

健康：精力旺盛，身心愉悦，如多加运动身体会更好。

忠告：重要事宜放在周三、周六。





丑牛





整体：大吉大利的一周。周二“六合”，周日“三合”。

财运：财运很好，周一、周二有不错的进账，赚钱对你来说也变得轻松起来。

爱情：周四有“红鸾”桃花入命，单身者对暗恋对象嘘寒问暖，爱情之花悄然绽放；有伴侣者和爱人在一起容易发生令你难过的事情，须好好沟通。

事业：事业运佳，有不少贵人在身边，诸事顺心，积极的态度让你事半功倍。

健康：体力充沛，心情开朗，但不可忽略健康，要保持规律的作息、饮食。

忠告：重要事宜放在周二、周日。





寅虎





整体：手到擒来的一周。周一“六合”，周日“犯害”。

财运：财运红红火火，有财神爷光顾，周三、周六大获丰收，利于洽谈合作。

爱情：周三有“红鸾”桃花入命，单身者桃花旺盛，有恋爱机缘；但周五要避免“烂桃花”，有伴侣者或许会听到一些对另一半的闲言闲语，不要被他人误导，相信自己，更要相信爱人。

事业：事业运非常好，适合发挥自身才能，手到擒来，表现优异，获得领导的好评。

健康：身体无大碍，没有不适出现，但要养成良好的生活习惯。

忠告：周日勿行大事；重要事宜放在周一。





卯兔





整体：喜忧参半的一周。周一“三合”，周六“犯害”。

财运：财运不太稳定，周三虽有入账，但周六容易有乱买东西的现象，钱财流失快。

爱情：周二有“红鸾”桃花入命，单身者异性缘佳，有望开出爱情之花；有伴侣者脾气变差，容易冲对方发火，还需控制情绪，不要伤害爱你的人。

事业：事业运很不错，有机会展示自己，而且领导交待的任务也能快速圆满完成，成就感十足。

健康：本周身体可能会感到一些不舒服，如何修身养性是关键。

忠告：周六勿行大事；重要事宜放在周一。





辰龙





整体：运势欠佳的一周。周二“三合”，周五“犯害”。

财运：财运不如意，周一、周二太过激进的想法容易出现破财的情况，建议稳扎稳打，保守行事。

爱情：周一有“红鸾”桃花入命，周日又有“天喜”桃花入命，单身者爱情运极佳，有机会和心仪对象接触，展开一段美妙的恋情。

事业：职场运一般，周四进展比较顺利，早早完工；但周五提不起劲，做事有阻碍，须打起精神。

健康：开始身体还可以，可随着压力越来越大，体力逐渐下降，容易出现不适。

忠告：周五勿行大事；重要事宜放在周二。





巳蛇





整体：保守敏感的一周。周一“犯冲”，周三“三合”，周四“犯害”。

财运：财运不好，好事难以到来，也没有幸运之神的眷顾，想看到金钱入账不太可能。

爱情：周六有“天喜”桃花入命，单身者表白的最佳时机，好好把握；有伴侣者和爱人在一起相互照顾呵护，幸福满满。

事业：事业运下滑，对自己失去信心，周一有被人牵着鼻子走的可能；周二有所好转，积极努力就会有成果。

健康：状态不太理想，因忙碌容易出现不适，须劳逸结合。

忠告：周一、周四勿行大事；重要事宜放在周三。





午马





整体：困难重重的一周。周二“犯冲”，周三“犯害”，周四“三合”。

财运：本周多留意财务问题，不要从事危险指数高的投资，同时有破财可能，万事小心。

爱情：周五有“天喜”桃花入命，单身者有望结识谈得来的对象；有伴侣者真心相待，甜蜜幸福，感情更加稳定。

事业：事业运不好，人缘下降，无助力，周二容易出现意想不到的困难，需调整心态积极应对。

健康：各种问题不断，让你不得不操心，身体承受力下滑。

忠告：周二、周三勿行大事；重要事宜放在周四。





未羊





整体：提高警惕的一周。周一、周五“三合”，周二“犯害”，周三“犯冲”。

财运：财运相当差，周一不适合投资理财，处理金钱事宜；周二有破财失财的情况，多加注意。

爱情：周四有“天喜”桃花入命；单身者得到家人朋友的支持鼓励，表白易成功；周二要避免“烂桃花”，有伴侣者懂得节制，和异性保持适当距离，别惹爱人不高兴。

事业：职场运不错，头脑清晰，做事认真细心，有良好表现，周四、周五就算遇到困难也能冷静解决。

健康：身体走下坡路，最好中午小息一下，以免引起头疼。

忠告：周二、周三勿行大事；重要事宜放在周一、周五。





申猴





整体：行事谨慎的一周。周一“犯害”，周二、周六“三合”，周四“犯冲”，周日“六合”。

财运：财运不如人意，周四千万不要被蝇头小利迷惑，小心得不偿失；周五有所提升，好好把握。

爱情：周三有“天喜”桃花入命，单身者爱情磁场强，有机会结识心动异性；有伴侣者和爱人互动良好，沉浸在幸福中。

事业：事业进展不顺，小事增多，难有突破，情绪不稳定，需适当释放压力。

健康：不要给自己太重的包袱，凡事平常心对待，以健康、喜乐为主。

忠告：周一、周四勿行大事；重要事宜放在周二、周六、周日。





酉鸡





整体：利弊参半的一周。周三、周日“三合”，周五“犯冲”，周六“六合”。

财运：财运很好，人际关系佳，周四会有丰厚的收入；周五须控制消费，小心大手花钱影响了好运气。

爱情：周二有“天喜”桃花入命，单身者借助他人的帮助，有望找到生命中的伴侣；有对象者和爱人在一起甜甜蜜蜜，感情十分牢固。

事业：事业运颇优，好运指数不断上升，在你的全力以赴下能取得不错的成绩，得到领导表扬。

健康：工作间隙活动下身体，可有助于缓解身体不适，恢复精力。

忠告：周五勿行大事；重要事宜放在周三、周六、周日。





戌狗





整体：蒸蒸日上的一周。周四“三合”，周五“六合”，周六“犯冲”。

财运：财运旺盛，钱财只升不降，全部看涨，周一、周二入账多多，努力不会白费。

爱情：周一有“天喜”桃花入命，周五“咸池”桃花逢“六合”，周日又有“红鸾”桃花入命，单身者桃花运爆棚，不管告白还是寻找有缘人，都能取得成功。

事业：职场运佳，人际关系活跃，自我表现的大好时机，周四、周五适合洽谈，大获丰收。

健康：身体健康无大碍，只是不宜长时间憋闷在房间里，平时多吃新鲜的水果蔬菜，对你有好处。

忠告：周六勿行大事；重要事宜放在周四、周五。





亥猪





整体：顺水推舟的一周。周四“六合”，周五“三合”，周日“犯冲”。

财运：财运差强人意，没有赚钱良机，周日会有失财的可能，还是脚踏实地做事吧！

爱情：周六有“红鸾”桃花入命，周二要避免“烂桃花”，有伴侣者感情运不理想，争执矛盾增多，多些包容理解，才能到达幸福彼岸。

事业：工作进展顺利，称心如意，效率质量高，和同事领导相处和谐，沟通顺畅。

健康：身体健康，没有小病痛，不过要多些锻炼的时间，以此来增强体魄。

忠告：周日勿行大事；重要事宜放在周四、周五。





术语知识

六合：吉星。特指“生肖六合”，运逢此星，常遇贵人，适合洽谈合作等重要事宜。

三合：吉星。特指“生肖三合”，运逢此星，神清气爽，可遇贵人，适合聚会、合作等事宜。

犯冲：凶星。特指“生肖相冲”，运逢此星，常有变动、官非、情绪低落等意外情况发生。

犯害：凶星。特指“生肖相害”，运逢此星，易有犯小人、招惹是非、破财等不良信息跟随。

天喜：吉利的桃花。天喜桃花最喜见，最好的桃花，已婚未婚都适宜。

红鸾：颇为吉利的桃花。未婚者好，已婚者容易动情，但须谨防婚外恋。

咸池：烂桃花。对未婚者好，已婚者逢之需谨慎；但逢“六合”、“三合”吉星时则非常吉利。