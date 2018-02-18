2月19日——2月25日生肖运势综述

特吉生肖： 虎、兔、龙

次吉生肖： 羊、马、蛇

本周忠告： 属鼠的朋友要特别谨慎，因为官非、小人、破财等不良信息跟随着您。

本周冲忌： 周一冲鼠、周二冲牛、周三冲虎、周四冲兔、周五冲龙、周六冲蛇、周日冲马。凡是受到冲忌的属相当日要谨慎大事。比如，周一冲鼠，那么属鼠的朋友当天不适合做重要事情。

本周生肖运势详解

子鼠

整体：节外生枝的一周。周一“犯冲”，周二“犯害”，周三“三合”。

财运：财运不如人意，小心处理和他人之间的财务问题，周一控制消费欲望，以免入不敷出。

爱情：周四有“天喜”桃花入命，单身者能结识不少异性，恋爱机率高；有伴侣者和爱人的感情之路越走越顺利。

事业：事业运一般，容易出现想不到的麻烦事，此时千万保持冷静头脑，否则雪上加霜。

健康：压力倍增，容易出现头疼甚至引起消化不良。

忠告：周一、周二勿行大事；重要事宜放在周三。

丑牛

整体：谨言慎行的一周。周一“犯害”，周二“犯冲”，周四“三合”，周日“六合”。

财运：本周财运高涨，头脑清晰，分析能力增强，容易有令人羡慕的金钱入账。

爱情：周一需防“烂桃花”，有伴侣者交流变少，感情越来越冷淡，切记婚姻需要保鲜；周三有“天喜”桃花入命，单身者会有美好的缘分到来。

事业：事业运不佳，精神状态不好，容易因粗心而犯错，打起精神专心工作吧，这样才不会被挨骂。

健康：身体不太好，心情低落，闷闷不乐，须放松身心，多关心健康。

忠告：周一、周二勿行大事；重要事宜放在周四、周日。

寅虎

整体：积极进取的一周。周一、周五“三合”，周三“犯冲”，周六“六合”。

财运：本周财运旺盛，只要积极行动就会有收获，销售生意者周二、周五有望签下大单。

爱情：周二有“天喜”桃花入命，单身者魅力大增，爱情也随之而来；恋爱者和情人的感情不断升温，是拜见双方家长、订婚的好时机。

事业：事业运很好，周三做事认真细心，周四就算遇到困难也能花心思耐心解决，得到大家的信任和赞扬。

健康：轻松无压力，如若抽时间锻炼，身体会更好。

忠告：周三勿行大事；重要事宜放在周一、周五、周六。

卯兔

整体：富贵及身的一周。周二、周六“三合”，周四“犯冲”，周五“六合”。

财运：财运爆棚，积极性颇高，能抓住赚钱良机，周二、周五还会有一笔意外钱财到来。

爱情：周一逢“天喜”桃花入命，单身者容易遇到命中注定的情人；周日有“红鸾”桃花入命，有伴侣者情绪不稳定，容易生气，有失甜蜜的味道。

事业：事业运上升，如鱼得水，周三得到大家的表扬，和同事相处友好，适合拓展人脉。

健康：状态很好，精力充沛，心情愉悦，睡眠质量高。

忠告：周四勿行大事；重要事宜放在周二、周五、周六。

辰龙

整体：扬眉吐气的一周。周三、周日“三合”，周四“六合”，周五“犯冲”。

财运：金钱运佳，本周钱财收入不仅能填补以往的窟窿，而且还剩下不少。

爱情：周四“咸池”桃花逢“六合”，单身者因他人的帮助恋爱来得十分顺利；周六又有“红鸾”桃花入命，有伴侣者生活不顺心，对爱人要多些耐心体贴。

事业：事业运非常好，做事积极认真，注重细节，效率颇高，得到大家的信任，地位有所提升。

健康：心旷神怡，身体无大碍，到户外走走，看看风景吧！

忠告：周五勿行大事；重要事宜放在周三、周四、周日。

巳蛇

整体：静观其变的一周。周三“六合”，周四“三合”，周六“犯冲”。

财运：财运攀升，好好把握机会必能有所收获，周三、周四还会有意外惊喜。

爱情：周五有“红鸾”桃花入命，单身者在月老的牵线下，容易结识有缘人；但周一要避免“烂桃花”，有伴侣者不要轻易发脾气，耐心交流比生气有利于感情发展。

事业：事业运不好，状况频频，面对诸多问题不知所措，不妨请教朋友吧！

健康：用脑过度，体力透支严重，容易引起不适，须适当休息。

忠告：周六勿行大事；重要事宜放在周三、周四。

午马

整体：悲喜交加的一周。周二“六合”，周五“三合”，周日“犯冲”。

财运：财运有起伏，周三、周四虽有入账，但也有损财之事，万事小心。

爱情：周四有“红鸾”桃花入命，单身者外出活动容易遇到梦中情人；有伴侣者和爱人有矛盾发生，多点关心少些埋怨。

事业：事业运还不错，精神饱满，能做好自己的份内事，遇到困难有贵人相助，顺顺利利。

健康：情绪波动大，心情低落，对健康产生不利影响，还需快速调整放松。

忠告：周日勿行大事；重要事宜放在周二、周五。

未羊

整体：患得患失的一周。周一“六合”，周六“三合”，周日“犯害”。

财运：财运不是很好，用钱方面一定要多加小心，三思而后行，以免荷包大失血。

爱情：周三有“红鸾”桃花入命，周日又有“烂桃花”，有伴侣者和爱人相处不太和谐，一定要大度体谅对方，小心第三者插足。

事业：事业运呈上升趋势，精力充沛，想象力丰富，计划之事顺利推进，事半功倍。

健康：身体抵抗力下降，容易生病，须抽时间加强锻炼。

忠告：周日勿行大事；重要事宜放在周一、周六。

申猴

整体：普普通通的一周。周六“犯害”，周日“三合”。

财运：财运普通，量入为出的一周，尤其消费时定要先思考下自己的能力，多攒钱，少花费。

爱情：周二有“红鸾”桃花入命，单身者被爱神眷顾，有望谈场令人难忘的恋爱；但周四要避免“烂桃花”，有伴侣者感情陷入危机，需洁身自好。

事业：职场运佳，信心十足，尽职尽责，效率明显提升，周一能得到领导的好评。

健康：身体健康，但水分流失较多，须多喝水，以免生病。

忠告：周六勿行大事；重要事宜放在周日。

酉鸡

整体：运势低迷的一周。周五“犯害”。

财运：财运指数下跌，判断力下降，出错机会大，须保持平和心态，方可避免失财。

爱情：周一有“红鸾”桃花入命，周日又有“天喜”桃花入命，单身者桃花大旺，求爱表白之路特别顺畅，有望找到一生的伴侣。

事业：事业运不好，情绪起伏不定，对工作不负责且没有耐心，被领导找谈话的可能性很高。

健康：忙碌不堪，注意劳逸结合，保持良好心态，以免造成身体不适。

忠告：周五勿行大事。

戌狗

整体：美梦成真的一周。周一“三合”，周四“犯害”。

财运：财运很不错，稳中求进，不急不躁，在贵人的指点下有望获得丰厚的入账。

爱情：周六有“天喜”桃花入命，单身者有机会遇到一见钟情的对象；有伴侣者对爱人体贴关怀，感情可长长久久。

事业：事业运颇佳，目光长远，思维活跃，对自己充满信心，认真做事不会让辛苦白费。

健康：就算再忙也要记得按时吃饭，饮食不规律，易发肠胃病，小心留下病根。

忠告：周四勿行大事；重要事宜放在周一。

亥猪

整体：福星高照的一周。周二“三合”，周三“犯害”。

财运：财运通顺，八方来财，钱包鼓鼓，周一还会有意想不到的惊喜到来。

爱情：周五有“天喜”桃花入命，单身者容易找到心目中的伴侣；但周日要避免“烂桃花”，已婚者人爱人在一起多聆听，少争执，以免感情产生裂痕。

事业：事业运不错，工作轻松顺利，能突破瓶颈，取得很大的进展，有不少表现机会，身心愉悦。

健康：注意多食用新鲜的水果蔬菜，垃圾食品可增加肝脏的负担，会对身体造成比较严重的伤害。

忠告：周三勿行大事；重要事宜放在周二。

术语知识

①六合：吉星。特指“生肖六合”，运逢此星，常遇贵人，适合洽谈合作等重要事宜。

②三合：吉星。特指“生肖三合”，运逢此星，神清气爽，可遇贵人，适合聚会、合作等事宜。

③犯冲：凶星。特指“生肖相冲”，运逢此星，常有变动、官非、情绪低落等意外情况发生。

④犯害：凶星。特指“生肖相害”，运逢此星，易有犯小人、招惹是非、破财等不良信息跟随。

⑤天喜：吉利的桃花。天喜桃花最喜见，最好的桃花，已婚未婚都适宜。

⑥红鸾：颇为吉利的桃花。未婚者好，已婚者容易动情，但须谨防婚外恋。

⑦咸池：烂桃花。对未婚者好，已婚者逢之需谨慎；但逢“六合”、“三合”吉星时则非常吉利。

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