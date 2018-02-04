2月5日——2月11日生肖运势综述

特吉生肖： 马、蛇、猴

次吉生肖： 羊、鸡、龙

本周忠告： 属狗的朋友要特别谨慎，因为事业压力、小人是非等不良信息跟随着您。

本周冲忌： 周一冲狗、周二冲猪、周三冲鼠、周四冲牛、周五冲虎、周六冲兔、周日冲龙。凡是受到冲忌的属相当日要谨慎大事。比如，周一冲狗，那么属狗的朋友当天不适合做重要事情。

本周生肖运势详解

子鼠

整体：苦多于乐的一周。周一、周五“三合”，周三“犯冲”，周四“犯害”。

财运：财运下降，周三容易出现透支严重的情况，遇到销售人员一定控制住自己，小心钱包失血。

爱情：周六有“天喜”桃花入命，单身者和异性相处愉快，有恋爱机会；有伴侣者与爱人相互牵挂关爱，感情牢固。

事业：事业运不好，情绪不稳定，时好时坏，周一对工作还算负责，但周日耐力不足，只想着玩乐，效率低。

健康：精力不足，心情欠佳，闷闷不乐，对身体不利，需调整。

忠告：周三、周四勿行大事；重要事宜放在周一、周五。

丑牛

整体：喜忧参半的一周。周二、周六“三合”，周三“犯害”，周四“犯冲”。

财运：财运一般，金钱方面多留意，少些血拼，多些节约，小心入不敷出。

爱情：周五有“天喜”桃花入命，单身者爱情运好，赶快外出寻找有缘人吧；周三需防“烂桃花”，有伴侣者千万不要因误会而争吵，否则难以体会到甜蜜。

事业：事业运不好，容易因个人私事影响工作，效率低下，还有可能招来同事领导的责备。

健康：压力大增，包袱重，烦恼和不顺到来，须保持以往的冷静睿智。

忠告：周三、周四勿行大事；重要事宜放在周二、周六。

寅虎

整体：普普通通的一周。周二“犯害”，周三、周日“三合”，周五“犯冲”。

财运：财运很不错，周一、周四、周日赚钱机会多，有很大的突破和进展。

爱情：周四有“天喜”桃花入命，单身者水到渠成，有好事发生；恋爱者或想结婚的人，感情发展迅速，适合谈婚论嫁。

事业：职场运不太理想，周五不要强出头，为了表现自己得罪身边同事；周六适合发挥才能，容易获得赞扬。

健康：身体状况不好，因情绪低落，容易失眠、烦躁，应注意休息。

忠告：周二、周五勿行大事；重要事宜放在周三、周日。

卯兔

整体：迎难而上的一周。周一“犯害”，周四“三合”，周六“犯冲”，周日“六合”。

财运：财运起伏不定，没有金钱到来，周一还有破财的可能，万事小心；周四、周日有机会，好好把握。

爱情：周三逢“天喜”桃花入命，单身者安排聚会，有望找到心仪对象；有伴侣者相互包容谅解，恩爱有加，令人羡慕。

事业：工作运良好，贵人多助，不管做什么都顺顺利利，周五大放异彩；周日有些高傲，需谦虚低调，小心好运远离。

健康：心中苦闷，健康运弱，别给自己太多压力，放平心态相信一切都会好起来。

忠告：周一、周六勿行大事；重要事宜放在周四、周日。

辰龙

整体：有笑有泪的一周。周五“三合”，周六“六合”，周日“犯冲”。

财运：财运一般，精神不集中，容易有损失，一定要小心，对于他人提供的消息，三思而后行。

爱情：周二有“天喜”桃花入命，周六“咸池”桃花逢“六合”，单身者爱情道路顺畅，容易找到合适的伴侣；已婚者和爱人相亲相爱，坚信彼此能走到终点。

事业：事业运大旺，活力满满，干劲十足，把所有精力都投入工作中，事半功倍。

健康：身体无大碍，能找到感兴趣的事情，充满激情，心情愉悦。

忠告：周日勿行大事；重要事宜放在周五、周六。

巳蛇

整体：大吉大利的一周。周五“六合”，周六“三合”。

财运：财运很不错，不仅在职场中有钱财收入，而且偏财佳，周五、周六得到财神保佑，适合金钱游戏。

爱情：周一有“天喜”桃花入命，周日又有“红鸾”桃花入命，单身者能够遇到一见钟情的伴侣；但周三要避免“烂桃花”，有伴侣者遇事多和爱人沟通，冷漠只会伤害对方。

事业：事业运佳，对工作积极热情，精神饱满，所有问题都可迎刃而解。

健康：心情开朗，人际关系佳，与人互动良好，身体健康。

忠告：重要事宜放在周五、周六。

午马

整体：万事如意的一周。周四“六合”，周日“三合”。

财运：财运旺旺，周五、周六贵人多多，好好把握机会必能有很大收获，财源滚滚。

爱情：周六有“红鸾”桃花入命，单身者良缘到来，能觅得有缘人；有伴侣者洁身自爱，不要让爱人产生误会。

事业：事业运佳，努力再加上好运到来，如鱼得水，容易获得肯定和认可。

健康：本周饮食、作息正常，心态好无烦恼，如适量运动，可让身体变得更好。

忠告：重要事宜放在周四、周日。

未羊

整体：平安顺利的一周。周三“六合”。

财运：财运不如意，尽量少些开销，外出注意交通安全，小心因生意外而破财。

爱情：周五有“红鸾”桃花入命，单身者有机会结识理想异性；有伴侣者多花时间陪伴爱人，爱情需要用心经营。

事业：事业运差，诸事不顺，小事多多，不妨适当放松再投入吧；与人相处不要随便乱说话，小心得罪人。

健康：健康不错，可是精神欠佳，操心之事不断，容易失眠。

忠告：重要事宜放在周三。

申猴

整体：心满意足的一周。周一“三合”，周二“六合”。

财运：财运旺盛，赚钱机会到来，有好的想法大胆执行，会收到不错的效果。

爱情：周四有“红鸾”桃花入命，单身者和暗恋者培养感情的好日子；但周六要避免“烂桃花”，有伴侣者不要计较太多，多包容才会幸福快乐。

事业：事业运上扬，工作有干劲，做起事来活力十足，周二、周三效率颇高，领导看在眼里。

健康：心情很好，只不过气血不足，容易头晕乏力，需适当进补。

忠告：重要事宜放在周一、周二。

酉鸡

整体：好事多多的一周。周一“六合”，周二“三合”，周日“犯害”。

财运：金钱运大好，收入远远大于支出，钱包明显鼓起来，销售生意者会有更多收获。

爱情：周三有“红鸾”桃花入命，单身者容易和异性碰撞出爱情火花；有伴侣者烂桃花多，需谨慎小心，懂得洁身自好。

事业：事业运好，周二、周三能有很不错的成绩，想换工作、求职者也能找到满意的公司。

健康：本周事务繁忙，容易体力透支，须劳逸结合，多加休息。

忠告：周日勿行大事；重要事宜放在周一、周二。

戌狗

整体：动荡不安的一周。周一“犯冲”，周三“三合”，周六“犯害”。

财运：财运欠佳，好运气下滑，不管购物还是投资，都要谨慎小心，方可避免钱财损失。

爱情：周二有“红鸾”桃花入命，单身者桃花多，有望顺利脱单；有伴侣者容易因小事和爱人发生争吵，须做好情绪的主人。

事业：职场运一般，容易和同事领导因意见不合而产生分歧，须耐心听取他人的想法，否则对自己不利。

健康：情绪极差，容易影响身体健康，建议放松身心，别给自己太大压力。

忠告：周一、周六勿行大事；重要事宜放在周三。

亥猪

整体：不怕挫折的一周。周二“犯冲”，周四“三合”，周五“犯害”。

财运：财运下降，周二容易为了金钱之事与人发生不愉快，其实钱财乃身外之事，何必为此伤了感情呢；周三小有收获。

爱情：周一有“红鸾”桃花入命，周日又有“天喜”桃花入命，单身者爱情磁场强劲，吸引异性靠近，恋爱机率颇高。

事业：工作运好，能力佳，力求表现，全部身心投入，人际关系活跃，容易取得成功。

健康：身体欠佳，容易感到各种不适，多外出活动，看看美丽的风景，有助于缓解压力。

忠告：周二、周五勿行大事；重要事宜放在周四。

术语知识

①六合：吉星。特指“生肖六合”，运逢此星，常遇贵人，适合洽谈合作等重要事宜。

②三合：吉星。特指“生肖三合”，运逢此星，神清气爽，可遇贵人，适合聚会、合作等事宜。

③犯冲：凶星。特指“生肖相冲”，运逢此星，常有变动、官非、情绪低落等意外情况发生。

④犯害：凶星。特指“生肖相害”，运逢此星，易有犯小人、招惹是非、破财等不良信息跟随。

⑤天喜：吉利的桃花。天喜桃花最喜见，最好的桃花，已婚未婚都适宜。

⑥红鸾：颇为吉利的桃花。未婚者好，已婚者容易动情，但须谨防婚外恋。

⑦咸池：烂桃花。对未婚者好，已婚者逢之需谨慎；但逢“六合”、“三合”吉星时则非常吉利。

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