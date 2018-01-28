1月29日——2月4日生肖运势综述

特吉生肖： 牛、虎、猪

次吉生肖： 狗、兔、鼠

本周忠告： 属猴的朋友要特别谨慎，因为破财、小人、烂桃花等不良信息跟随着您。

本周冲忌： 周一冲兔、周二冲龙、周三冲蛇、周四冲马、周五冲羊、周六冲猴、周日冲鸡。凡是受到冲忌的属相当日要谨慎大事。比如，周一冲兔，那么属兔的朋友当天不适合做重要事情。

本周生肖运势详解

子鼠

整体：得意洋洋的一周。周五“六合”。

财运：财运上扬，财神爷来报到，无论正财还是偏财都会有入账，好好把握哦。

爱情：周一有“天喜”桃花入命，周日又有“红鸾”桃花入命，单身者有机会在聚会中邂逅有缘人；有伴侣者切勿听信谣言，对爱人产生误会。

事业：精力充沛，活力满满，有着使不完的劲，周五贵人运旺，有加薪升职机会。

健康：心情愉快，没有烦恼到来，不过久坐易生病，多活动消除疲劳，增强抵抗力。

忠告：重要事宜放在周五。

丑牛

整体：顺顺利利的一周。周一“三合”，周四“六合”。

财运：金钱指数爆棚，到手的钱财多多，周三、周四买东西会有更多收获。

爱情：周六有“红鸾”桃花入命，单身者容易与成熟有魅力的异性交往；有伴侣者脾气不好，容易和爱人发生争执。

事业：本周自信心十足，做事谦虚谨慎，遇到问题能得到他人帮助，化险为夷。

健康：健康运好，良好的状态让你精神十足，收获许多快乐。

忠告：重要事宜放在周一、周四。

寅虎

整体：心想事成的一周。周二“三合”，周三“六合”。

财运：财运很好，懂得节约，能省下不少钱，再加上好运光顾，钱途无限。

爱情：周五有“红鸾”桃花入命，单身者开朗的心态给自己带来好良缘；周日要避免“烂桃花”，有伴侣者变得懒惰，容易惹爱人生气。

事业：头脑灵活，想象力丰富，独特的想法获得领导认可和赞扬，积极表现吧！

健康：身体无大碍，只是在饮食方面需注意，少些鱼肉，多蔬菜水果。

忠告：重要事宜放在周二、周三。

卯兔

整体：低开高走的一周。周一“犯冲”，周二“六合”，周三“三合”。

财运：财运强滚滚，金钱入账更上一层楼，周二、周三还会有意外暗财到来。

爱情：周四有“红鸾”桃花入命，单身者容易和身边朋友同事产生恋情；有伴侣者与爱人有吵架斗嘴之事，多些体谅。

事业：事业运不好，精力下降，注意力不集中，周一状况不断，须谨慎小心。

健康：情绪不高，健康运差，容易生病，劳逸结合，注意休息。

忠告：周一勿行大事；重要事宜放在周二、周三。

辰龙

整体：普普通通的一周。周一“六合”，周二“犯冲”，周四“三合”，周日“犯害”。

财运：财运非常好，擅于理财，充满新意，带动了财源，周三、周四收获颇丰。

爱情：周一“咸池”桃花逢“六合”，周三又有“红鸾”桃花入命，单身者爱情能量爆棚，脱单机率特别高，很有可能遇到命中注定的那个TA。

事业：事业运旺旺，工作认真细心，行动力强，会提出很不错的想法，效率极高。

健康：健康运下降，容易感到疲乏，平时也要注意卫生，方可避免生病。

忠告：周二、周日勿行大事；重要事宜放在周一、周四。

巳蛇

整体：先甜后苦的一周。周一、周五“三合”，周三“犯冲”，周六“犯害”。

财运：财运很不错，吉星照耀，尤其周一能够大赚一笔，令人羡慕。

爱情：周二有“红鸾”桃花入命，单身者会有美好的爱情到来；有伴侣者和异性保持安全距离，方可避免让爱人产生误会。

事业：事业运不太好，周三小人诸多，在你背后挑拨离间，为人处事定要多加小心，以免得罪人。

健康：心中偶有苦闷之事，心情低落，食欲也跟着下降，还需适当调整。

忠告：周三、周六勿行大事；重要事宜放在周一、周五。

午马

整体：起伏不定的一周。周二、周六“三合”，周四“犯冲”，周五“犯害”。

财运：财运不错，赚钱想法强烈，周一适合外出洽谈，会非常顺利，金钱也随之而来。

爱情：周一有“红鸾”桃花入命，周日又有“天喜”桃花入命，单身者爱情运极佳，如果遇到心仪对象主动追求表白吧，成功的可能性很大。

事业：职场运下滑，工作者多加小心，做事认真细心，周四切勿因疏忽而造成错误。

健康：本周缺少锻炼，身体容易出现亚健康，建议每天早上跑步。

忠告：周四、周五勿行大事；重要事宜放在周二、周六。

未羊

整体：时运不济的一周。周三、周日“三合”，周四“犯害”，周五“犯冲”。

财运：本周有破财危机，容易遇到能言善辩的销售人员，让你无法招架，从而钱包大失血。

爱情：周六有“天喜”桃花入命，单身者有大家的帮忙，容易找到意中人；周四要避免“烂桃花”，有伴侣者不要管爱人太严，给彼此留些空间。

事业：工作运好，良好的表现获得领导认可和器重，积极的态度也影响着同事们，效率极高。

健康：压力增大，情绪受到影响，如得不到合理释放，对身体不利。

忠告：周四、周五勿行大事；重要事宜放在周三、周日。

申猴

整体：烦多于乐的一周。周三“犯害”，周四“三合”，周六“犯冲”。

财运：金钱运较差，周六出门最好少带些钱财在身上，否则会有破财的可能；周日有机会，好好把握。

爱情：周一有“烂桃花”，有伴侣者容易忽略爱人，感情变得有些冷淡；周五有“天喜”桃花入命，单身者多外出活动，有望邂逅梦中情人。

事业：事业运不佳，精神状态差，粗心大意，只想草草了事，工作错误百出。

健康：健康一般，稍稍运动下就会感觉全身疼痛，平时多活动让你拥有好身体。

忠告：周三、周六勿行大事；重要事宜放在周四。

酉鸡

整体：难得清闲的一周。周二“犯害”，周五“三合”，周日“犯冲”。

财运：财运不稳定，周六虽有入账，但在其他方面会有更大的损失，万事小心；周日有破财可能，注意小偷。

爱情：周四有“天喜”桃花入命，单身者有望与异性擦出爱情火花；有伴侣者和爱人在一起生活丰富多彩，感情升温。

事业：工作运良好，做事如鱼得水，顺顺利利，人际关系佳，事业迈上新台阶。

健康：脑力劳动增多，容易疲惫，甚至出现消化不良的状况，需注意。

忠告：周二、周日勿行大事；重要事宜放在周五。

戌狗

整体：低开高走的一周。周一“犯害”，周六“三合”，周日“六合”。

财运：财运旺盛，不仅有加薪机会，而且周三、周四行动力强，能把握住良机，入账颇丰。

爱情：周三有“天喜”桃花入命，周日“咸池”桃花又逢“六合”，单身者桃花运太棒啦，不需要刻意做什么，就会有异性追求；有伴侣者在平淡中感受爱情的美好。

事业：事业运不好，各种小事增多，心情低落，遇到困难向身边人求助吧，他们会帮你度过难关。

健康：本周容易有上呼吸道感染的情况，平时需勤洗手，注意卫生。

忠告：周一勿行大事；重要事宜放在周六、周日。

亥猪

整体：一帆风顺的一周。周六“六合”，周日“三合”。

财运：财运佳，良好的人际关系带来许多财源，如果心存感恩会有更多好运哦。

爱情：周二有“天喜”桃花，单身者有相亲机会，大方开朗的你赢得对方好感；周四要避免“烂桃花”，有伴侣者心思没放在爱人身上，对婚姻不利。

事业：精力旺盛，状态好，一切以工作为主，全部身心投入，周二、周五赢来同事领导赞扬。

健康：本周食欲下降，多吃些开胃食品，小心营养不良。

忠告：重要事宜放在周六、周日。

术语知识

①六合：吉星。特指“生肖六合”，运逢此星，常遇贵人，适合洽谈合作等重要事宜。

②三合：吉星。特指“生肖三合”，运逢此星，神清气爽，可遇贵人，适合聚会、合作等事宜。

③犯冲：凶星。特指“生肖相冲”，运逢此星，常有变动、官非、情绪低落等意外情况发生。

④犯害：凶星。特指“生肖相害”，运逢此星，易有犯小人、招惹是非、破财等不良信息跟随。

⑤天喜：吉利的桃花。天喜桃花最喜见，最好的桃花，已婚未婚都适宜。

⑥红鸾：颇为吉利的桃花。未婚者好，已婚者容易动情，但须谨防婚外恋。

⑦咸池：烂桃花。对未婚者好，已婚者逢之需谨慎；但逢“六合”、“三合”吉星时则非常吉利。

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