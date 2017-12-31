1月1日——1月7日生肖运势综述

特吉生肖： 兔、马、羊

次吉生肖： 虎、龙、蛇

本周忠告： 属鼠的朋友要特别谨慎，因为官非、小人、破财等不良信息跟随着您。

本周冲忌： 周一冲猪、周二冲鼠、周三冲牛、周四冲虎、周五冲兔、周六冲龙、周日冲蛇。凡是受到冲忌的属相当日要谨慎大事。比如，周一冲猪，那么属猪的朋友当天不适合做重要事情。

本周生肖运势详解

子鼠

整体：起伏不定的一周。周二“犯冲”，周三“犯害”，周四“三合”。

财运：财运不稳定，周一稳扎稳打，能留住钱财；周二不适合投资理财，难有收获。

爱情：周五有“天喜”桃花入命，单身者参加聚会容易遇到意中人；有伴侣者多安排约会，让感情升温吧！

事业：职场运下降，周三人际关系不稳定，容易陷入僵局，并且工作进展不顺，效率低下。

健康：身体不太理想，心情郁闷，出现不适，同时尽量避免高强度运动。

忠告：周二、周三勿行大事；重要事宜放在周四。

丑牛

整体：喜忧参半的一周。周一、周五“三合”，周二“犯害”，周三“犯冲”。

财运：财运相当不好，如果有人向你借钱最好委婉拒绝，否则有失财可能，消费购物多加小心。

爱情：周四有“天喜”桃花入命，单身者容易与暗恋对象牵手成功；但周二需防“烂桃花”，有伴侣者和爱人相处不顺利，感情温度降低。

事业：职场运不好，困难重重，阻碍增大，心情郁闷，更加无法静心工作，出错机率高。

健康：事情变多，情绪受到影响，用脑过度，容易出现头疼、胸闷等问题。

忠告：周二、周三勿行大事；重要事宜放在周一、周五。

寅虎

整体：动荡不安的一周。周一“犯害”，周二、周六“三合”，周四“犯冲”，周日“六合”。

财运：财运稳定，不仅正财旺盛，会有丰厚的收入，而且偏财也很好，奖金、红包纷纷到来。

爱情：周三有“天喜”桃花入命，单身者得到月老牵线，有被人介绍对象的机会；有伴侣者感情甜蜜，你侬我侬，羡煞旁人。

事业：事业运受阻，不良情绪爆发，周四颇为不顺；周五苦闷远离，好好表现会得到大家的表扬。

健康：健康运下降，受到坏心情的干扰，情绪低落，建议及时调整。

忠告：周一、周四勿行大事；重要事宜放在周二、周六、周日。

卯兔

整体：如鱼得水的一周。周三、周日“三合”，周五“犯冲”，周六“六合”。

财运：财运旺，以往的投资在周三、周六大获丰收，而且还会有令你欣喜的好事到来。

爱情：周二逢“天喜”桃花入命，单身者有望觅得有缘人；有伴侣者懂得为爱人考虑，付出得到满满的回报。

事业：职场运极佳，称心如意，一帆风顺，所有事情都能顺顺利利进行，尤其周四还会获得领导赞扬；不过周五有小人陷害，多加小心。

健康：身心愉悦，精神饱满，健康运好，容易受到身边人的关心。

忠告：周五勿行大事；重要事宜放在周三、周六、周日。

辰龙

整体：起起伏伏的一周。周四“三合”，周五“六合”，周六“犯冲”。

财运：财运不济，投资失财机率高，不宜进行任何金钱之事，吃喝玩乐机会多，花掉不少钱，减少不必要的开支。

爱情：周一有“天喜”桃花，周五“咸池”桃花逢“六合”，周日又有“红鸾”桃花入命，单身者桃花朵朵开，是恋爱的好时机。

事业：事业运很好，有很大的突破和进展，不仅能够出色完成任务，而且还会得到身边人的表扬和领导的器重。

健康：开始身体不错，但随着忙碌精力越来越差，容易感到疲惫。

忠告：周六勿行大事；重要事宜放在周四、周五。

巳蛇

整体：苦后回甘的一周。周四“六合”，周五“三合”，周日“犯冲”。

财运：本周缺乏理财计划，临时状况增多，有种入不敷出的感觉，经济损失较大。

爱情：周六有“红鸾”桃花入命，单身者魅力大增，吸引异性关注；周二要避免“烂桃花”，有伴侣者对爱人不信任，无端猜测只会增加矛盾。

事业：精力较差，工作量大增，想要按时顺利完成工作不太可能，不妨请教身边人吧！

健康：本周外界干扰多，导致精神不振，感觉头疼不已，应保持良好心态，耐心解决问题。

忠告：周日勿行大事；重要事宜放在周四、周五。

午马

整体：皆大欢喜的一周。周三“六合”，周六“三合”。

财运：财运大旺，财神爷光顾，会有想象不到的金钱到来，大赚特赚，钱包鼓鼓。

爱情：周五有“红鸾”桃花入命，单身者潜力无限，会遇到一见钟情的异性；有伴侣者须提防第三者插足。

事业：头脑灵活，想象力增强，一心向目标前进，效率颇高，适合洽谈合作，容易取得成功。

健康：身体无大碍，充满活力，心情舒畅，无论干什么都积极热情。

忠告：重要事宜放在周三、周六。

未羊

整体：好运当头的一周。周二“六合”，周日“三合”。

财运：对金钱的积极性很高，认真分析市场，再加上良好的贵人运，赚钱特别容易，周日可有满满的收获。

爱情：周四有“红鸾”桃花入命，单身者把握好机会就有恋爱的可能；有伴侣者爱情运不好，有争执出现，无法体会到甜蜜。

事业：事业运很不错，在良好心态的带动下，工作游刃有余，进步十分明显，有着事半功倍的好效果。

健康：诸事顺心，情绪高涨，全身细胞都变得活跃起来，身体健康。

忠告：重要事宜放在周二、周日。

申猴

整体：普普通通的一周。周一“六合”，周日“犯害”。

财运：财运下降，人情往来、玩乐所花费的金钱特别多，尽量减少支出，多存储有望迎来财神爷眷顾。

爱情：周三有“红鸾”桃花入命，但周五要避免“烂桃花”，对于有伴侣者十分不利，爱情亮起红灯，须用心维护。

事业：工作运好转，信心满满，细心负责，周一、周二能按时完成任务。

健康：身体抵抗力下降，尤其长时间憋闷在房中，容易生病，多进行户外活动。

忠告：周日勿行大事；重要事宜放在周一。

酉鸡

整体：感触良多的一周。周一“三合”，周六“犯害”。

财运：收入不太理想，各种消费让钱包迅速扁扁，不适合投资理财，会被小人陷害，钱财有去无回。

爱情：周二有“红鸾”桃花入命，有伴侣者容易伤到爱人，赶快想办法和解，获得对方的谅解吧！

事业：事业进展顺利，有好的想法可以大胆提出，容易得到大家认可及领导的好评，成就感爆棚。

健康：健康欠佳，有烦事到来，须用积极向上的心态面对。

忠告：周六勿行大事；重要事宜放在周一。

戌狗

整体：大费周折的一周。周二“三合”，周五“犯害”。

财运：本周求财不易，困难重重，迷惑性高，万事小心，方可避免损失。

爱情：周一有“红鸾”桃花入命，周日又有“天喜”桃花入命，单身者爱情运大好，会有令你怦然心动的异性出现，好好把握哦！

事业：事业运不好，想要顺利完成自己的任务比较难，甚至身边同事还会拖你的后腿，效率极低。

健康：情绪不稳定，容易冲动行事，万事小心。

忠告：周五勿行大事；重要事宜放在周二。

亥猪

整体：有泪有笑的一周。周一“犯冲”，周三“三合”，周四“犯害”。

财运：财气不稳定，周一霉运连连，贪图小便宜会让金钱有去无回；周二安分做事，会有小小的收入。

爱情：周六有“天喜”桃花入命，单身者有望谈一场轰轰烈烈的爱情；有伴侣者相互包容体谅，感情越来越甜蜜。

事业：正能量满满，能遇到好机遇，只要稍加用心就会赢来大家的掌声，更上一层楼。

健康：事务增多，活动量减少，应注意劳逸结合，更不可熬夜，对身体不利。

忠告：周一、周四勿行大事；重要事宜放在周三。

术语知识

①六合：吉星。特指“生肖六合”，运逢此星，常遇贵人，适合洽谈合作等重要事宜。

②三合：吉星。特指“生肖三合”，运逢此星，神清气爽，可遇贵人，适合聚会、合作等事宜。

③犯冲：凶星。特指“生肖相冲”，运逢此星，常有变动、官非、情绪低落等意外情况发生。

④犯害：凶星。特指“生肖相害”，运逢此星，易有犯小人、招惹是非、破财等不良信息跟随。

⑤天喜：吉利的桃花。天喜桃花最喜见，最好的桃花，已婚未婚都适宜。

⑥红鸾：颇为吉利的桃花。未婚者好，已婚者容易动情，但须谨防婚外恋。

⑦咸池：烂桃花。对未婚者好，已婚者逢之需谨慎；但逢“六合”、“三合”吉星时则非常吉利。

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