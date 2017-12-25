2018年“小寒”节气时间为1月5日17时48分41秒，在此之前，十二生肖行“壬子”运，5日节气后将会步入“癸丑”运。每个生肖的运势也将发生实质性的变化，下面就跟随浮图塔的老师们一起来看看吧！

子鼠

总运：财到福到，鸿运当头。

整体：前5日行“劫财坐比”运，遇事困难重重，不利求财。5日“小寒”节气后，将步入“六合贵人”、“比肩坐杀”之吉运，事事如意，财运大旺，名利双收。

财运：月初财运不好，没有发财机会，存款余额直线下降。小寒节气过后财运亨通，钱财多的数不过来，在兄弟朋友的帮助下求财顺利，只要多多和大家联系，会有不错的财富到来。

爱情：月初爱情运差，单身者人气不高，没有异性缘。5日小寒节气后感情运上升，单身者有机会展开一段美妙的恋情，建议扩大交际圈，在异性面前多多展示自己。有伴侣者感情稳定，有望步入婚姻殿堂。

事业：月初事业运低落，做事没信心，不能按时完成任务。5日过后事业运上升，做事效率高，容易得到领导的嘉奖，事业上有贵人助力，良驹遇伯乐，前途一片大好。

健康：健康状况佳，可以趁机好好放松下，对身心发展有益。

忠告：每走一步，都是一个新的起点，这一个个起点连接成我们一生的轨迹。

丑牛

总运： 差强人意，迎难而上。

整体：前5日行“六合贵人”、“财星两旺”之吉运，诸事顺心，人缘佳，有着逢凶化吉的好运气。5日“小寒”节气后，将步入“比劫夺财”运，各方面进展困难，事业财运将受到影响，容易失财。

财运：月初财运很好，得到财神爷的眷顾，财富指数一路高涨。5日小寒节气后，进账变得困难，没有财源，不容易获利。上班人士容易因重大失误而被扣奖金。创业者市场竞争激烈，风险较大不适合投资。

爱情：月初爱情比较美好，有暗恋者表白、约会等美事发生。小寒节气后，爱情运急转直下，单身者魅力大减，没有恋爱机会，可把精力放在工作学习上。已婚者和对方相处不愉快，会因家庭琐事而吵架、冷战，要彼此包容，感情才能长久。

事业：月初职场运强劲，思维活跃，能力突显，工作中如鱼得水。5日小寒节气后，自身才能得不到发挥，怀才不遇，心中郁闷，还容易遇到领导客户的指责。建议听取身边人的意见，凡事不可一意孤行，以免对事业发展造成阻碍。

健康：心情较差，无端的烦恼层出不穷。多到户外活动身体，体质增强的同时，也容易让心情变好。

忠告：不要害怕开始，经历了起步时的艰难，方能产生飞跃的质变。

寅虎

总运：繁忙劳碌，谨慎小心。

整体：前5日行“枭旺印旺”运，麻烦事接踵而至，令人疲惫不堪。5日“小寒”节气过后，将步入“贪财坏印”运，表达能力下降，事情进展不顺，财运受阻，困难多多。

财运：本月不利财运，上班者业绩下滑，想拿奖金不太容易。创业者切勿投机取巧，小心做出错误的判断而亏本，同时要尽量避免出入娱乐场所，容易因意外而破财。

爱情：月初爱情运低迷，没有桃花到来。小寒节气过后有“红鸾”桃花入命，单身者能遇到有缘人；有伴侣者感情方面没有起色，容易和爱人发生口舌之争，而且疑心大，彼此矛盾大增，双方要多一些信任，才能令生活更和谐。

事业：本月工作中人际关系紧张，容易因他人的错误而受牵连，事业方面多劳少得，付出和回报难以成正比。人生难免遇到不顺，保持以往的乐观心态，让困难化成动力，储备能量，相信好运早晚会到来。

健康：身体有些小病痛，感冒、咳嗽多发，及时吃药或看医生，外出聚会游玩注意安全。

忠告：人生如圆，所有的结局都是一个新的开端，终点亦是起点。

卯兔

总运：荣登金榜，好运连连。

整体：前5日行“子卯相刑”、“印旺枭旺”运，压力阻碍增多，难以如愿。5日“小寒”节气后，将步入“枭神坐财”之吉运，时来运转，好事不断，容易得到长辈贵人的提点，轻轻松松做出成绩，事业高升，财运大好。

财运：月初财运不好，收入不稳定，进账的同时花费也多。5日小寒节气过后财运强劲，贵人多多，钞票大把大把进入口袋。做生意的属兔人可适当加大投资，趁机扩大产业；上班的属兔人收入也有不小的提升。

爱情：月初爱情运不如人意，身边没有追求者，桃花暗淡。小寒节气过后，单身者天赐良缘，容易遇到自己喜欢的异性，多参加聚会吧；有伴侣者夫妻恩爱，生活甜蜜，彼此的感情更加牢固。

事业：月初工作状态不理想，难以集中精力，出错机率高。5日过后积极性增强，情绪高昂，干劲十足，有信心把每一件事情都做好，成为团队中举足轻重的人物，获得领导表扬，让同事对你刮目相看。

健康：健康良好，心情舒畅，但不要因为高兴而暴饮暴食，小心肠胃受不了。

忠告：每天收获小进步，积累起来就是大进步，每天收获小幸福，积攒起来成为大幸福。

辰龙

总运：逆水行舟，不进则退。

整体：前5日行“三合贵人”、“财星两旺”之吉运，贵人助力多，财路大开。5日“小寒”节气后，将步入“丑辰相破”、“比劫夺财”运，整体运势不是太好，心情低落，工作不顺，容易破财，凡事要谨慎小心。

财运：月初容易获得金钱，尤其经商生意者获利丰厚。5日过后财路渺茫，赚钱机会变少。做生意者容易因小人的破坏而遭受损失，生活中注意避免到人流密集的地方，有丢钱包的可能。

爱情：月初爱情甜美，与另一半心心相印，彼此眼中只有对方。5日过后爱情运低落，有伴侣者整天忙于应酬，没有时间陪伴在爱人身边，容易引起对方的误会和不满；单身者行为怪异，没有什么异性缘。

事业：月初职场运还不错，工作中各项发展会比较顺利。5日过后做事没有耐心，错误百出，令同事和领导对你很是不满，遇事沉不住气，易得罪人。职场中还需保持清醒的头脑，做事不要三心二意。

健康：身体素质下降，容易生病。不要喝酒熬夜，否则拖垮身体就得不偿失了。

忠告：不要奢望太多，得到的终归要失去；不要敬畏太甚，能够主宰你的永远是你自己。

巳蛇

总运：心想事成，皆大欢喜。

整体：前5日行“官杀混杂”运，做事半途而废，运势低落，财运欠佳。5日“小寒”节气后，将步入“三合贵人”、“伤官见官”之吉运，想法得以实现，目标明确，大放异彩。

财运：月初财运低迷，工薪者奖金拿得少，经商者没有客源。小寒节气过后，财运一路高升，钱财只进不出，可以和朋友们放心聚会、玩耍，不会出现钱不够花的状况。

爱情：月初桃花质量不高，单身者没有恋爱运。5日小寒节气后爱神悄悄降临，单身者会有很多热心的朋友为你牵红线，促成一段佳缘；有伴侣者变得非常勤快，帮对方做家务，还会制造惊喜，和爱人相处非常和谐。

事业：月初事业运一般，信心不足，精神状态不好。小寒节气过后事业高峰期来临，干劲满满，再难的问题都应对自如，也因此大获丰收，好运围绕身边，贵人出现，为你指点迷津，工作中容易做出业绩。

健康：心情爽朗，精神十足，但要小心上火，多喝白开水，多吃新鲜的蔬菜水果。

忠告：一个人，想要优秀，必须接受挑战；一个人，想要尽快优秀，就要去寻找挑战。

午马

总运：愁容满面，前途未卜。

整体：前5日行“子午相冲”、“官杀混杂”运，胡思乱想，情绪起伏大，容易得罪人。5日“小寒”节气后，将步入“丑午相害”、“食神制杀”运，好运依然没有到来，贵人远离，做事没有助力，心情郁闷。

财运：本月财运动荡不安，在职者做事粗心大意，容易因疏忽而破财，还需小心。钱财入账困难，物质生活稍有下降，要过一段节衣缩食的日子。日常消费中不可大手大脚，需合理规划自己的收入。

爱情：本月爱情不如意，单身者犹豫不决，对爱情不抱希望，容易错过缘分；有伴侣者感情不稳定，对方感受不到你的爱意和体贴，容易产生矛盾，双方还需多交流，多沟通。

事业：事业运很不好，突发之事增多，意外频频，接到新的任务时感觉力不从心。没有表现机会，职场生活较灰暗，遇到难题可以向同事寻求帮忙，比自己一个人努力要好的多。

健康：身体容易发胖，还需多加锻炼。心理压力大，要学会适当放松。

忠告：前有阻碍，奋力把它冲开，运用炙热的激情，转动心中的期待，血在澎湃，吃苦流汗算什么。

未羊

总运：大运未到，困难重重。

整体：前5日行“子未相害”、“财星两旺”运，运势低迷，有破财之事发生。5日“小寒”节气后，将步入“丑未相冲”、“比劫夺财”运，蓄财不易，阻力增加，即使到手的财富也要小心不翼而飞。

财运：本月财运欠佳，赚钱费劲儿，可能会因合作关系改变而失财。请客、送礼方面开销较大，财运呈下降趋势，有投资理财习惯的最好按兵不动，否则没有让钱生钱，反而被套牢就麻烦了。

爱情：月初有“咸池”桃花入命，已婚者小心第三者介入。5日小寒节气后，感情之路依然崎岖，单身者没有中意的异性，要多参加聚会活动多认识些朋友；有伴侣者与另一半相处不太顺利，较难体会到对方的真心，找时间一起逛街、看电影吧，重新找到初恋的感觉。

事业：本月事业上困难阻碍多，上班者容易因粗心大意而出错，积极主动性差，甚至有被领导责罚的可能，要谨慎处理。创业者企业出现问题，找不到客户，容易心灰意冷，赶快拓展人脉吧，良好的人际关系可带来稳定的客源。

健康：作息不规律，导致身体抵抗力下降，容易被病菌入侵，要多休息，保证充足睡眠。

忠告：成功的有两种人，一种人是傻子，一种人是疯子。傻子是会吃亏的人，疯子是会行动的人。

申猴

总运：春风得意，笑口常开。

整体：前5日行“三合贵人”、“食神坐伤”之大吉运，鸿运到来，事事如意。5日“小寒”节气后，将步入“伤官配印”之吉运，幸运之神常驻家中，声望日渐高升，好运连连。

财运：本月会因非凡的成果而获得一笔钱财，在腰包鼓鼓的同时还能收获满满的成就感。财源广进，正财偏财都可收入囊中，可以好好犒劳自己或是请亲朋吃饭，出手阔绰让大家羡慕不已。

爱情：月初有“天喜”桃花入命，单身者在异性眼中闪光点甚多，有望找到心动的对象，谈一场浪漫的恋爱；有伴侣者有时间陪在爱人身边，家庭幸福温馨，感情升温，日子格外甜蜜。

事业：本月职场中各项事务进展顺利，踏踏实实，安心工作，效率高，可按时完成任务，容易得到领导的赏识，同事之间和谐融洽，大家喜欢和你相处，好口碑吸引贵人到来，有升职加薪的好事来临。

健康：身体无大碍，心情开朗，但有些疲劳，需注意休息。

忠告：宁愿跑起来被拌倒，也不愿墨守成规一辈子，哪怕跌倒也要豪迈的笑。

酉鸡

总运：生龙活虎，游刃有余。

整体：前5日行“子酉相破”、“伤官坐食”运，事业、财运受到不良影响，心情无比糟糕。5日“小寒”节气后，将步入“三合贵人”、“枭神夺食”之吉运，双喜临门，好运相伴，财运事业水涨船高，收获满满。

财运：财运不错，收入喜人，不管正财还是偏财都有丰厚的进账。工作方面因自己的业绩可获得不少奖金，将是平常的三倍。生活中有望得到来自长辈的红包，购物玩乐时也可遇到超值优惠。

爱情：月初有“天喜”桃花入命，异性缘超强，品尝到爱情的美好。小寒节气过后，桃花更加旺盛，单身者可遇到一见钟情的异性，展开追求有机会发展成恋人；有伴侣者与爱人和睦恩爱，可找机会送上一份别致的礼物，会让对方更加感动。

事业：本月事业运非常好，工作轻松无压力，得心应手，才能容易得到发挥，再加上贵人运强劲，做事效率颇高，因出色的表现，能力得到大家的肯定，有升职的可能，事业迈上新台阶。

健康：精力比较旺盛，健康良好，不要吃垃圾食品，多到户外运动。

忠告：当你做得不够好时，不代表你就比别人差，因为换另一个角度，别人未必能比你好。

戌狗

总运：时运不济，心烦意乱。

整体：前5日行“财星两旺”之吉运，万事亨通，求财顺利，顺心如意。5日“小寒”节气后，将步入“子戌相刑”、“比劫夺财”运，是非、意外之事增多，有破财的可能，万事小心。

财运：月初会有数目不小的钱财入账，赚钱轻松。小寒节气过后，容易破财，凡事多加小心，花费也要适当控制，开源节流方可有存余，付出得不到回报，为他人做嫁衣裳，没有偏财，不适合玩金钱游戏。

爱情：月初感情和谐，恋爱中人适合求婚、订婚。小寒节气过后，有伴侣者容易忽略爱人的感受，彼此交流少，有吵架拌嘴的事发生；单身者不适合告白，成功机率低，小心吓跑对方，还会让自己的形象大打折扣。

事业：月初工作中可获得意想不到的进展和突破，好人缘倍增，个人口碑提升。5日过后事业运一落千丈，费力不讨好，拼尽全力也难有收获，晋升容易被他人抢占，使你非常沮丧。同事之间关系紧张，与人交流沟通出现障碍。

健康：肠胃不好，少食高脂肪高热量的食物，身体不舒服要及时就医。

忠告：强大的信心，能克服来自内心的恶魔，产生无往不胜的勇气。

亥猪

总运：暂避锋芒，忧多于喜。

整体：前5日行“比肩坐劫”运，原本计划好的事情也不能顺利完成。5日“小寒”节气后，将步入“劫财坐官”运，做事认真负责，积极上进，工作顺利但财运较差，会有一些财产上的损失。

财运：本月财运步入低谷，求财道路上将迎来一大堆麻烦事，各种不顺到来，收入有下降的趋势。喜欢到商场血拼，银行存款缩水，赚钱机会少，不要相信天上掉馅饼的好事，小心因被骗而破财。

爱情：本月爱情运一般，单身者想要交到异性朋友还需努力，可多参加联谊会，或是长辈安排的相亲；有伴侣者和爱人相处时注意不要过于强势，多主动关心对方，言语间注意用词，以免产生误会。

事业：本月虽然钱财流失大，还好事业上并无太大问题，总能超额完成任务，有难题也能顺利解决，你的辛勤努力得到大家认可，成就感十足。注意不要骄傲，要保持清醒的头脑，认识到自己的不足，取长补短方可继续向前。

健康：身心疲惫，再忙也不要透支健康。多补充营养，合理饮食，想要增强体质，散步、打球都是不错的选择。