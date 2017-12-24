12月25日——12月31日生肖运势综述

特吉生肖： 猪、鼠、虎

次吉生肖： 牛、兔、狗

本周忠告： 属龙的朋友要特别谨慎，因为压力、官非、小人等不良信息跟随着您。

本周冲忌： 周一冲龙、周二冲蛇、周三冲马、周四冲羊、周五冲猴、周六冲鸡、周日冲狗。凡是受到冲忌的属相当日要谨慎大事。比如，周一冲龙，那么属龙的朋友当天不适合做重要事情。

本周生肖运势详解

子鼠

整体：得天独厚的一周。周四“六合”，周日“三合”。

财运：财运旺盛，财富增长速度超快，还有机会买到物美价廉的好东西，令人羡慕。

爱情：周六有“红鸾”桃花入命，单身者容易遇到心动异性，积极主动把握；有伴侣者无意说出伤害爱人的话，赶快道歉吧！

事业：事业运大好，人际关系佳，同事愿意伸手相助，让你的工作顺顺利利，收获多多。

健康：健康无大问题，精神愉悦，满面红光，只是注意多吃水果，补充维生素。

忠告：重要事宜放在周四、周日。

丑牛

整体：锦上添花的一周。周三“六合”。

财运：金钱运很好，尤其销售生意者会有丰厚的报酬，银行存款上升，成就感十足。

爱情：周五有“红鸾”桃花入命，单身者桃花运旺，有美好的缘分到来；有伴侣者容易对爱人发牢骚，切勿伤害爱你的人。

事业：事业运佳，工作每天都有很大的进步，合作关系上扬，和他人配合默契，会收获丰硕的果实。

健康：身体健康，身心舒畅，小病小灾都不敢靠近。

忠告：重要事宜放在周三。

寅虎

整体：满载厚望的一周。周一“三合”，周二“六合”。

财运：头脑灵活，灵感不断，在财运方面会有很大的突破，钱财丰满，适合进行金钱事宜。

爱情：周四有“红鸾”桃花入命，单身者有美妙的爱情光临；有伴侣者因忙碌忽略爱人，婚姻需用心经营。

事业：职场运极好，有着付出一分收获三分的好运，只要多花时间在工作上，就会有令人惊喜的成果。

健康：本周顺顺利利，全身也充满活力，只是外出做好防护，小心皮肤磕碰受伤。

忠告：重要事宜放在周一、周二。

卯兔

整体：起伏不定一周。周一“六合”，周二“三合”，周日“犯害”。

财运：财运不稳定，周一、周四还可以，有赚钱机会；但周日因家人或朋友而消费大笔金钱。

爱情：周三有“红鸾”桃花入命，单身者有异性向你表白，如果看对眼就大方答应吧；有伴侣者和爱人在一起一直抱着手机，让对方十分不满。

事业：情绪不太好，做事犹豫不决，也因此错失表现机会，事业方面无收获。

健康：压力有些大，神经紧绷，难以放松，建议保持良好心态，既来之则安之。

忠告：周日勿行大事；重要事宜放在周一、周二。

辰龙

整体：进退两难的一周。周一“犯冲”，周三“三合”，周六“犯害”。

财运：财运普通，时机不对，不适合投资理财或借钱给人；周二、周三小有上升，好好把握。

爱情：周二有“红鸾”桃花入命，单身者在聚会活动中有望结识心动之人；有伴侣者对爱人忽冷忽热，多些温柔会让感情越来越稳定。

事业：事业起伏不定，开始困难重重，尝到痛苦的滋味，不过周五学会调整自己，能力提升，任务圆满完成。

健康：本周十分忙碌，时间紧张，精神压力大，注意适当调整。

忠告：周一、周六勿行大事；重要事宜放在周三。

巳蛇

整体：变数多多的一周。周二“犯冲”，周四“三合”，周五“犯害”。

财运：财运欠佳，因粗心大意而造成金钱损失，也有可能失去赚钱良机，万事小心。

爱情：周一有“红鸾”桃花入命，周日又有“天喜”桃花入命，单身者桃花运爆棚，身边优秀异性增多，发展爱情机率颇高。

事业：人际关系下滑，沟通容易出现问题，周二工作进展不顺，阻碍多多，有拖延情况。

健康：健康运不太好，事情增多，用脑过度，应学会放松身心。

忠告：周二、周五勿行大事；重要事宜放在周四。

午马

整体：患得患失的一周。周一、周五“三合”，周三“犯冲”，周四“犯害”。

财运：财运不理想，没有想象中那么好，金钱往来提高警惕，同时注意保管好随身物品，以免丢失。

爱情：周六有“天喜”桃花入命，单身者会与追求自己的异性来电；有伴侣者生活甜蜜幸福，感情牢固。

事业：职场运时好时坏，很不稳定，周二能力增强，轻松完成任务；周三会有令你头疼的事情到来，心情苦闷。

健康：情绪低落，人也变得有些懒惰，全身无力，有时间应多运动，增强体魄。

忠告：周三、周四勿行大事；重要事宜放在周一、周五。

未羊

整体：雪上加霜的一周。周二、周六“三合”，周三“犯害”，周四“犯冲”。

财运：金钱入账困难，周二虽有收入，但周三会有突发状况，消耗许多钱财，甚至还得动用存款。

爱情：周五有“天喜”桃花入命，单身者容易遇到合拍的异性；但周三要避免“烂桃花”，有伴侣者原本顺遂的感情突然急转下降，有口角是非之争。

事业：事业运不理想，表面看着平静，实则压力很大，竞争激烈，想要有收获须付出双倍努力。周五有所上升，努力拼搏吧！

健康：身体欠佳，心情郁闷，抵抗力下降，小心病菌入侵。

忠告：周三、周四勿行大事；重要事宜放在周二、周六。

申猴

整体：逐步挺进的一周。周二“犯害”，周三、周日“三合”，周五“犯冲”。

财运：财运受阻，周五容易破财，不管干什么都要谨慎小心；周六会有订单到来，好好把握。

爱情：周四有“天喜”桃花入命，单身者恋爱机率高，能收获惊喜；有伴侣者相互依赖，彼此包容，感情甜蜜。

事业：职场运极佳，精力充沛，干劲十足，工作中就算遇到难题也能轻松解决，人际关系好，如虎添翼。

健康：本周会因一些意料之外的事情而操心，疲惫不堪，注意适当的休息。

忠告：周二、周五勿行大事；重要事宜放在周三、周日。

酉鸡

整体：稳扎稳打的一周。周一“犯害”，周四“三合”，周六“犯冲”，周日“六合”。

财运：财运不稳定，周五钱财有所收获，财库丰盈；周六有破财失财情况。

爱情：周三有“天喜”桃花入命，单身者收获爱情的好日子；有伴侣者交流顺畅，在和谐的气氛中享受关爱。

事业：事业运不如人意，会有许多问题出现，让你措手不及，不妨虚心请教身边人，坏运势才会有所改善。

健康：健康出现小问题，对自己的身体千万不可大意，身体是革命的本钱。

忠告：周一、周六勿行大事；重要事宜放在周四、周日。

戌狗

整体：平平安安的一周。周五“三合”，周六“六合”，周日“犯冲”。

财运：财运红红火火，周二、周三好运围绕，赚钱机会大增，财富翻番。

爱情：周二有“天喜”桃花入命，周六又“咸池”桃花逢“六合”，单身者会遇到来电对象，大胆追求吧；有伴侣者彼此信任，不会捕风捉影，幸福感爆棚。

事业：职场运旺旺，精神饱满，活力十足，工作起来也格外轻松顺手，计划之事进行顺利，周五可获得领导表扬。

健康：心情佳，诸事顺心，保持乐观心态，身体健康。

忠告：周日勿行大事；重要事宜放在周五、周六。

亥猪

整体：大吉大利的一周。周五“六合”，周六“三合”。

财运：财运高涨，会有令人期待的惊喜出现，正偏财纷纷到来，坚持努力会有更多收获。

爱情：周一有“天喜”桃花，单身者容易结识温柔异性，并相互产生好感；周日又有“红鸾”桃花入命，有伴侣者容易惹爱人生气，大度原谅对方吧，或许他是无心的。

事业：本周有表现机会，周一、周四如鱼得水，再加上有贵人相助，锦上添花，事半功倍。

健康：健康运好，心情美丽，不妨和家人朋友聚会增进感情吧！

忠告：重要事宜放在周五、周六

术语知识

①六合：吉星。特指“生肖六合”，运逢此星，常遇贵人，适合洽谈合作等重要事宜。

②三合：吉星。特指“生肖三合”，运逢此星，神清气爽，可遇贵人，适合聚会、合作等事宜。

③犯冲：凶星。特指“生肖相冲”，运逢此星，常有变动、官非、情绪低落等意外情况发生。

④犯害：凶星。特指“生肖相害”，运逢此星，易有犯小人、招惹是非、破财等不良信息跟随。

⑤天喜：吉利的桃花。天喜桃花最喜见，最好的桃花，已婚未婚都适宜。

⑥红鸾：颇为吉利的桃花。未婚者好，已婚者容易动情，但须谨防婚外恋。

⑦咸池：烂桃花。对未婚者好，已婚者逢之需谨慎；但逢“六合”、“三合”吉星时则非常吉利。

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