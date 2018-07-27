痣，有吉痣和凶痣之分，吉痣会给人带来好运富贵，凶痣则会破坏人的运气。那么，男人身上不同地方的痣各代表什么呢？下面我们来了解一下。





1、男人头顶长痣，贵人运旺。





头顶长痣的男人，一生都会有着别人羡慕的好运气，他们无论遇到什么困难，都会得到他人的帮助，因为长有这种痣相的男人，天生有逢凶化吉，转危为安的好命。





2、男人额头长痣，能继承祖业。





男人额头长痣，是继承祖业的象征，如果靠近额头的地方，有一颗黑痣，则是预示男人家大业大，一生福禄齐全。





3、男人太阳穴长痣，事业运佳。





一般来说，太阳穴位置长痣的男人，为人比较自信，并先天事业运佳，他们凭着自己的努力和付出，最终会成就一番事业。





4、男人两眉之间长痣，有官运。





在痣相学中，眉毛和眉毛之间的位置称为“事业宫”，男人两眉之间长痣，象征官运亨通，会有掌权的机会。





5、男人右眼角长痣，善于经营。





位于右眼角的痣，叫经营痣，这个位置有痣的男人，头脑聪明，是非常有志气的人，他们敢想敢干，最终靠自身的能力开创事业，发家致富。





6、下巴周围长痣的男人，财运佳。





在痣相学中，下巴长痣，主财富。在这个地方长痣的男人，很有经商头脑，特别会投资做生意，因此下巴周围长痣的男人，大多年纪轻轻就拥有不菲的财富。





7、鼻头长痣的男人，财富多。





在面相学中，鼻子被称为“财帛宫”，鼻头愈丰隆，代表财富愈多。而鼻头长痣的男人，则代表财运非常旺，不仅会赚钱，而且也会理财及守住财。