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男人容易发财的六种面相

(2018-07-16 10:41:50)
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 分类： 面相痣意
男人容易发财的六种面相

原创/小诺老师

生活中，我们每个人都想发大财，但不是每个人都有这个机会，那么，如何通过面相来判断一个人会不会发大财呢？下面我们一起来看看。

（一）鼻高颧高的男人

鼻高颧高的男人，做事有决心，他们大多可以凭自己的努力而取得事业上的成功，成为有钱有社会地位的人士。双颧高并有高颧相配，代表事业愈成功，社会地位愈高，权力愈大。

（二）颧插天仓的男人

“天仓”指太阳穴的位置，“颧插天仓”意即颧骨饱满张横，这样的男人，代表拥有很强的奋斗精神，即使使出身贫寒，亦可凭自己的努力，成就辉煌的人生。因此，颧插天仓的男人，易发财。

（三）肩膀宽厚的男人

肩膀宽厚的男人，精力充沛，他们为人有责任感，做事敢于担当，故能成就一番大事业，在财富也能取得成功。所以肩膀宽厚的男人，易发财。

（四）额头高且饱满的男人

额头高阔且饱满的男人， 为人聪明且极具观察力，并且先天贵人运旺，因此他们在事业财运上大都比同龄人要早一步成功，所以，额头高且饱满的男人，易发财。

（五）嘴大的男人

相书有云：“男儿嘴大食四方”，意思是说，嘴大的男人，敢于大胆表达自己，容易与人建立良好关系，无论去到哪里做生意，都容易成功。因此，嘴大的男人，易发财。

（六）眉清眼有神的男人

眉清眼神有力的男人，指的是每条眉毛都生得井然有序且不杂乱，这样的男人决定力强，加上有神的双眼，给人充满自信的感觉，有成大事的风范。因此，眉清眼有神的男人，易发财。

本文作者：小诺老师（微信nt3338或QQ1543222395）

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