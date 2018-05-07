原创/小诺老师





无论男人女人都希望自己能拥有一个美满、和谐的家庭、婚姻。优质的婚姻，尤其是对于正在奋斗阶段的那一方来说，好比一针强心剂，在追求事业的道路上会更全心、更卖力，也就自然更容易成功，俗话说“家和万事兴”，就是这个道理。





可惜，如今社会，婚恋自由度虽高，但婚姻的稳定性也大大降低。特别是在45岁以前，婚姻、家庭一遇到问题，即使当初再山盟海誓的男女，都有可能会分开。





那么，已婚之人该如何防范呢？四柱学上，看婚姻主要要看一个婚姻宫位，而婚姻宫位其实就是日支。





道理很简单，因为日支是与日干最接近的一个字，体现在现实生活中，谁能与你朝夕相处呢？当然是配偶了，所以，日支就是婚姻宫。





一般来说，生在一些特殊的日子，就要注意一下婚姻的问题，其应验率还是比较高的。





1、生在羊刃日的男人。具体日子为丙午、丁巳、壬子、癸亥这四天。





婚姻宫是配偶的家，是配偶居住场所。而日坐羊刃，即劫财，劫财主要就是克制正财星的，正财星代表男人的妻子，妻子受到克制，则很难在家长呆，长期以往，必影响婚姻。因此，这四个日子出生的男人一般婚姻上不太顺利。





要么夫妻都固执倔强，各持己见，爱拌嘴，吵架多，夫妻感情差；要么妻子身体健康不佳，常常生病，多灾多难，甚至早逝。劫财为忌神者更是如此。





2、生在伤官日的女人。具体日子为甲午、乙巳、庚子、辛亥这四天。





与男人一样，女人的日支也同样是婚姻宫。区别是女人以正官代表丈夫，而伤官是专门克制正官的。如果婚姻宫坐的是伤官，那么丈夫也会在家呆不住，婚姻就难言幸福、长久了。





二者关系不融洽，感情好的话则男方身体素质差，多病灾，寿难长，亦或是事业发展不佳等。





3、生在阴阳差错日的人。具体日子为丙子、丁丑、戊寅、辛卯、壬辰、癸巳、丙午、丁未、戊申、辛酉、壬戌、癸亥日。





据说阴阳差错日出生的人，有违阳刚阴柔之道，所以婚姻不好。实践中，发现这类日子出生的人夫妻失和的确实比较多，因此，也要注意一下。





4、魁罡日出生的人。具体日子为庚戍、庚辰、壬辰、戊戍这四天。





一般来说，带魁罡的人性格好强，刚毅，大多事业不错。但个性好强，事业心强，则没有太多精力或是心思用在婚姻、家庭经营上，婚姻就易出问题。





以上四点总结的日子，以第1、第2点准确率最高，第3、第4次之。不过，总体来讲，这些日子都只是大概率，并非绝对，具体还需结合各自的生辰四柱与大运流年来具体对待。





本文作者小诺老师微信nt3338或QQ1543222395







