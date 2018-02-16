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这些家居风水禁忌，大家必须知道

(2018-02-16 10:52:21)
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 分类： 命运生活
这些家居风水禁忌，大家必须知道

文/小诺老师

风水，是一门研究人与环境如何达到和谐共处的学问，好的风水能造就人丁兴旺，而人丁兴旺又可反过来影响风水的传承。

因此，营造一个好的家居风水，尤其重要。那么，对于家居风水的禁忌，有哪些是值我们必须注意的呢？

一、忌卫生间的地面高过客厅及房间。

卫生间的地面高过客厅及房间，对居住此屋者的身体健及后代子孙发展不利。

现代房屋设计装修中，因卫生间地面下埋装水管及电线，会将地面抬高，如果不注意其高度的设计，卫生间里面的湿秽气很容易从厕所排出来，从而影响整个屋子的空气质量，在里面住久了，不但自己身体健康会受到影响，也会影响后代子孙的前途发展。

需要注意：装修房屋的时候，记住将卫生间地面设计成比客厅卧室地面低，同时可在厕所外放置阔叶植物盆栽，利用植物将湿秽气吸收及排除。 

二、忌大门见电梯。

居家大门见电梯，意外血光灾多，不利家人身体健康运。

居家大门对电梯门，电梯门由于经常处于在开合状态中，会搅乱周围的空气流，使房屋大门口气场不稳定，气场不稳定，就会使人心神不宁，健康运下降，最终导致破财连连。

需要注意：大门正冲电梯门，装修时可以通过罗盘定方位吉凶，将大门位置修改挪移一下，使其不正冲电梯门，如果实在不行，可门口上方挂镇宅吉祥物之类，以扭转不利气场。

本文作者小诺老师微信nt3338或QQ1543222395


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