



买房子不是买衣服，如果不合身还可换，但买房子一旦确定了，就很难换了。正因为如此，买房时大家还是多慎重考虑，各个细节处都得注意到。





如下面这房屋的户型图，就存在很多不合理的设计，在风水学上也犯了禁忌，如果不小心买到这样的房子，那么就有可能后悔一辈子了。





那么，这户型到底存在哪些不合理的设计及风水禁忌呢？下面我就为大家总结一下。





一、厨房设计在西北角。





按房屋的户型图来看，厨房设计在西北角，有火烧天门象，西北为乾，又代表父亲，西北角有厨房，对房屋男主人及父亲健康事业财运皆不利。人住进这样的房屋，是不会有好运气的。





解决办法：装修设计时移动厨房，避开西北方位即可。或乾卦有戌和亥的位子，亦可以将灶台修在此方位。





二、房屋西北缺角。





买房屋时，最好买方正的户型，此房屋西北缺角，属于缺角的房屋，人住久了，会影响居住者的运气和健康。

解决办法：可在缺角的地方放置一条木质龙，或者摆放 泰山石敢当。





三、马桶口对着厕所门口。





马桶对着厕所门，在设计上就犯了一个致命的错误，厕所是私密性很强的地方，马桶口对着厕所门，无疑是将私密性的地方暴露，在风水学上来讲，也是很不吉利的，时间久了，容易使人心神不安，患上怪疾。





解决办法：安装厕所门或门帘，然后将马桶口调整方向。





四、厕所门正对主卧门。





厕所门正对主卧门，这样的设计也不好，从风水学来讲，属于门与门相冲，人在里面住久了，容易造成家庭纷争多，夫妻之间经常争吵。





解决办法：装修房屋时，可采取措施将一间房门偏移一点位置，造成错开；或者在主卧门口上方挂五帝古钱一串。





最后，当然买房屋时，除了以上要注意的问题，最关键还要结合自己八字的五行喜忌，选择适合自己的户型朝向，及装修时所选取的喜用颜色。





一般来说，如果喜火土，最好买大门开在南边，并且地势较高的房屋，装修房屋时采用偏黄偏红的暖色调；如果喜金水，最好买大门开在西边或东边的房屋，装修房屋时采用偏白偏灰的冷色调。





如下面这位男子，命造:丙寅、丁酉、戊辰、甲寅，日元身弱，以火土为用，忌水木金。其因为喜火土，买房时，就适合买大门开在南边、并且地势较高的房屋，装修房屋时采用偏黄偏红的暖色调。





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