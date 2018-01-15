颧骨凸露：如果颧骨横张，又没有肉包，颧骨高耸无肉，再加上眼角下垂，这种男人脾气暴躁，反复不定，一生容易是非争吵多，命中容易有二婚，或妻子身体不好。如果颧骨斗眼，也就是颧眼距离太近更严重，也是容易小人不断，是非多。

山根有痣、横纹：山根是在两眼之间鼻梁之上，这里又叫做夫妻座，如果山根有痣，或是有横纹，这种都是婚姻有不稳定情况。再加上眉毛短，半截眉毛，长短以眼睛长度为衡量，说明情绪不稳定，不受自己控制，妻子身体一定不会好。

喉结大嘴露齿：面相当中是比较忌讳男人喉结大的，喉结大的男人做事会比较挑剔，性格偏向于霸道不讲理，这样的人没办法用好的沟通来处理问题，如果再搭配唇不盖齿，也就是嘴唇闭不严，代表不能和家里的女人和谐相处，而且吵架也吵不过他。

雌雄双眼：眼睛一大一小，左右眼分别是阴阳，同时左眼也代表丈夫，右眼代表妻子，两只眼睛不一样大，代表夫妻不能长久，哪只眼睛大，就代表哪方能力比对方强，左眼稍大还好一些，右眼大就基本不好，但无论哪边大小，也代表奸诈。

眼睛看上去忧愁泪汪汪：这样的男人一般肝气虚弱，肝气代表一个男人的魄力，占有女人的能力，独立性。这种面相多是自己性格原因，太过感性，做事优柔寡断，感情备受折磨，也让身边的人备受折磨，同时独立性不强，无法把握自己的女人。

鱼尾纹深：前面说过山根是夫妻座，鱼尾就是夫妻宫了，这个位置忌痣，疤痕，纹等，如果鱼尾过深、乱，就相当于夫妻宫被劈开一样，若是有纹还分叉，那就非常严重的。但这里需要强调的是细纹不算，而且年纪五十岁后也不能算。

男子雌声：有些男人说话娘里娘气，类似于现在所说的“伪娘”，也是婚姻不好的。声音是肺的外在表现，肺气也代表一个人的魄力，如果男人说话像女人一样尖细，说明阴阳失调，心性不开，所以男生女相也是婚姻不顺。

印堂悬针纹：印堂代表男人与妻子的束缚能力，悬针纹一般妻子身体都不好。印堂位置有一条竖纹，如果很深是克妻的重要表现，会造成夫妻两人感情不和，性格上也会一意孤行，固执己见。如果眼也无神，一般都事业心特别重，会忽略了家人活动等。