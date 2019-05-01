《下一任：前任》：错的人终将走散，对的人能够重逢？

影响剧大







由郭采洁、郑恺、李东学等主演的爱情电影《下一任：前任》正在热映，而最近关于这部电影的消息几乎可以说是微博霸屏了，大家都讨论要去影院观看。我看过这部电影后有4点感受：





第一，绝对的暖心爱情鸡肠，特别是最后林心恬（郭采洁 饰演）躺在草坪上，在倒数最后的时刻最终等到了黄克群（李东学 饰演），简直有种数九寒冬突然钻进热被窝的感觉。





第二，错的人终将走散，对的人能够重逢？吾川（郑恺 饰演）与林心恬之间，真的是错的人终将走散……





第三，爱神（此处还是不剧透谁是爱神了）的反转超乎想象，绝对是编剧脑洞大开的产物，妥妥的惊讶和喜感。





第四，这部电影真的和《前任》系列没有啥关系，首先人家叫《下一任：前任》，没有任何的攻略，无论是名字里，还是整部电影里，没有任何与“前任攻略”相关的字和情节。





讲真，《下一任：前任》这部电影是一部典型的爱情片，在片中一些情节的展开上还有些小小的扎心，能引动不少人的眼泪。其中让人印象最深刻，最发人深省的就是林心恬和同事聊爱情观的那一段：一个你很爱却爱不到的人和一个很爱你的人，到底要怎么选择？





这一道感情上的选择题在我们的现实中无时无刻不在上演，当面对感情，左边是一个你非常爱，恨不能爱的死去活来的，但却得不到，右边是爱你爱的不要、不要的，但自己却不来电。





左边还是右边？





这好像真的是一道很难、很难的选择题，就目前来看，这道题已经难倒了不少的大龄“单身男女”。





在《下一任：前任》这部影片中，林心恬也同样面临着这样的选择，她面对令人无奈的“爱情魔咒”，在一次次阴差阳错中错过了自己的最爱，但她却一次次的抗争，不服输，勇敢的去追逐自己的所爱，虽然在这个过程中被渣男无耻到极致的“爱情观”弄得伤心不已，但最终还是走出了阴霾，并获得了自己的所爱。





爱情是盲目的，我们每个人面对爱情，只要不是为了别的物质的因素，而是面对真正的爱情，都是一样无知，这无论男女。或许除了无知，还有些无奈和盲目。但很显然，现实的生活往往不是“传说中好美、好美的爱情”，人们生活在一个现实的世界，总有这样或那样的制约。比如物质条件，比如生活习惯，比如兴趣爱好，比如距离远近等等，这些制约条件造就了无数的“单身男女”。





其实在我看来，所谓的“单身狗”其实并不凄惨的伤心人，他们只是一群执拗的人，他们比那些并不为了爱情而为了其他原因而硬生生在一起，然后又分开的人强得多，毕竟他们为了自己心中的执念去抗争了，他们值得尊重。





一个你很爱却爱不到的人和一个很爱你的人，到底要怎么选择？





面对这个问题，相信更多的“单身狗”都会告诉你他或者她选择的是前者，这或许也正是这些人仍在单身的主要原因。这并没有什么不好，每个人都需要有自己的坚持，这也是作为一个高级动物难能可贵的地方之一。但是——这是一句划重点的地方：既然已经执拗的去追逐真爱了，那必须拿出一些勇气来，关键时候不能退缩，得去勇于拥抱真爱，不然只能像《下一任：前任》中的林心恬一样，一次次的错过真爱。



