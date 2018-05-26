



19岁，那是一个怎样如花似玉、娇艳多姿、青春洋溢的美好年华啊！





我们都曾年轻，我们也都曾拥有自己的19岁，而多年以后，当你蓦然回首，追忆往昔的青春岁月，你还会对自己的19岁说些什么呢？









到底是那段悠然自得，无拘无束的大学时光令你神往，还是那场轰轰烈烈、感人至深的校园恋爱令你神伤，或者更多的人生感悟在那个年龄让你铭记于心，但是不管我们每个人的19岁都是怎样度过的，19岁对我们来说都是美好且难忘的。





电影《给19岁的我自己》是一部带有奇幻色彩的，融合了青春与纯爱的爱情电影，它巧妙设置的情节可以让我们随着电影中的女主角一起回到她19岁在大学的那段时光，去用自己过来人的视角，用她满怀期待的心情去改变着自己的爱情轨迹。既有特殊的人物设定，还有较为奇幻的时空并行，可以说这是一部在校园青春爱情电影中很为特别的一部。









曾凭借电影《六弄咖啡馆》获得“第53届台湾电影金马奖”最佳男配角奖的台湾青年演员林柏宏与曾经饰演青春偶像剧《杉杉来了》以及《王子咖啡店》而被大家熟知的女演员石安妮，在电影中饰演一对郎才女貌的亲密恋人。林柏宏饰演的莫晓枫是大学中摄影系的阳光帅气学长，而石安妮饰演的阳艺雪是大学里历史系的甜美纯净的小学妹。当摄影系的男生遇上历史系的女生，大家应该完全可以想象得到，一位是活泼搞怪，一位是呆萌可爱的即视感吧。





其实，在电影中可以说莫晓枫对阳艺雪的喜欢，有着一见钟情的浪漫，他简单执着的性格让他认定自己喜欢的女孩就是艺雪后，就展开了一段穷追不舍的求爱。而性格单纯的艺雪，对莫晓枫从原本的形同陌路到充满好感，她是在一步步被追求中渐渐的释放自己的情感的。但是如果你认为电影故事就是这样平铺直叙，直截了当的讲述校园爱情段落的话，那就大错特错了。编剧打破了常规的校园爱情的讲述模式，将时间倒叙，时空置换且通过一个神秘的如“月光宝盒”般的神秘木盒，将那段被阳艺雪尘封错过，被莫晓枫意外离开且失之交臂的情感重新倒回。回到那段充满爱意，甜蜜袭人的19岁的自己，来为当年那段错失的爱情做一个完美的结局。









虽然在电影的开头，莫晓枫就因为意外而遇难离开，也结束了他从大学时光到毕业以及工作整整10年的对于阳艺雪的爱，在爱情的层面上，他们应该算得上是最为不幸的两个人。但是故事总是在百转千回之间突然给人带来希望，阳艺雪通过“神秘木盒”与过往的自己用书信的形式回到了曾经的19岁，让她与晓枫在另一个时空的情感可以再续前缘，这光是想想都会觉得感人至深。不管结局是否可以最终被改变，也不管这种莫名的神奇力量是否真实存在，在电影所营造的爱的氛围中，人们愿意相信爱的力量可以为其助力，爱的力量可以穿越时空的界限，可以在爱与被爱之间找到一个完美的平衡点，可以在不断错过与把握当下之间找到一个最为有利的支撑点，为爱情、为青春，为那些可以永远不被时间尘封的记忆，为那段可以永远饱含新鲜的情感，并且，让每一个错过的人都拥有可以再来一次的机会。





每个人的情感都不是一帆风顺的，这一点在这部电影中表现的极为明显，在莫晓枫和阳艺雪的情感层面，也融合了很多令人寻味的小插曲，闺蜜的莫名乱入，爱情与友情的双重考验在电影中都有相应的情节作为调剂。而那些搞笑的，带有喜剧特色的段落也给这部电影在感伤的情感氛围中增添了很多欢快的因素。特别是发生在宿舍以及室友身上的故事，让我们有过同样经历的人们特别能够感同身受。可以说这部《给19岁的我自己》在青春校园的故事中利用一种很接地气的形式来表现，而青春爱情的故事中安插很大胆的故事模式，有一种一鸣惊人的情感爆发力。









谁的青春没有遗憾，谁的情感不曾缺失，在我们的一生中总是会遇到这样或者那样的问题，不管是青春年少的，还是中年不惑的，人总是在一点一滴的经历中逐渐成长，在摸爬滚打的岁月中找回自己。其实电影《给19岁的我自己》，它就是利用一种特殊的方式把我们倒带回到了19岁，用过来人的角度给了遗憾一个出口，让我们一起共同缅怀那段青春的岁月，让我们更加的珍惜当下；而对于那些还在青春，正在青春的年轻人们来说，它又给了大家一个正享青春，别留遗憾的警告。





如果你今年正值19岁，你真的可以看一下这部《给19岁的我自己》，它会告诉你青春是什么，青春怎么活？如果你今年已经超过了19岁，那你也可以看一下这部《给19岁的我自己》，因为它会告诉你青春不遗憾，爱情可追忆。（文/影响剧大）