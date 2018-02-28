



对于金钱的掌控与欲望，每个人都不同，有的人认为钱是身外之物，够花就好；有个人却爱财如命，是典型的守财奴，即便已经富可敌国，仍然要追逐更多的财务，不断刷新自己在银行的存款数字，终其一生的做金钱的奴隶也在所不辞。

电影《金钱世界》就很好地为我们这些普通人上了一堂现身说法的金钱与亲情的故事，也是一堂母爱与救赎的残酷课程。电影中所描述的故事是根据真实历史事件改编的，所以它更具有现实的冲击力。也让人更加震撼于电影情节所描述的这样的对于金钱观，富人逻辑所表现的真实人性的弱点与不解。电影里有很多触动到我们内心的点让我们在观影途中甚至捶胸顿足、悲痛欲绝到无法呼吸。这既是一种内心中无法认同的富人逻辑的共鸣，也是一种哀怨绝望的情绪表达。









《金钱世界》的故事很简单，它改编自一起曾经轰动全世界的豪门绑架案，绑匪绑架了曾经的世界首富保罗·盖蒂（克里斯托弗·普卢默饰）之孙约翰·保罗·盖蒂三世（查理·普卢默饰），并向其索要1700万美元的赎金。通过电影的讲述，可以看出这件事情当时已轰动了整个世界，大批记者闻讯前来，不仅采访了保罗·盖蒂，也采访了约翰·保罗·盖蒂三世的母亲盖尔·盖蒂（米歇尔·威廉姆斯饰）。

其实，孩子的母亲，那位早已与孩子父亲离婚，并且独自赡养几个孩子的盖尔·盖蒂来说，她内心中的绝望与无助远远超过了爷爷保罗·盖蒂，她曾经没有索取一分钱的离婚补偿，潇洒率性地离开了自己不堪的丈夫，并在意大利独自抚养着几个孩子。当绑架事件如晴天霹雳般降落到自己孩子身上后，在面对绑匪提出的高额赎金的要求下，她无奈且绝望的放弃了自己的尊严前往盖蒂家族请求老盖帝来支付这笔赎金。而作为孩子的爷爷，吝啬的世界首富老盖帝毅然决然的拒绝了她的请求。而这样的冷酷无情的结果是让这位毫无缚鸡之力的母亲充满无奈，在一次次被绝望所包围的情绪中与绑匪了展开了一场场的别开生面的斗智斗勇。





作为一个观影的局外人，我在观影的途中一直无法相信，如此富有的老盖蒂他竟然一次次的郑重其事，毫无危机意识的拒绝支付赎金。在绑匪一次次的威胁，一次次濒临生命的危难的同时，他居然面不改色的在继续照常的工作，他的冷血与淡定与母亲的焦急与慌乱形成了鲜明的对比。这不仅仅是因为母爱的伟大与亲情的无价，更多的是在面对金钱与生命的孰重孰轻的选择中，相信绝大多数人都会选择生命诚可贵。在穷凶极恶的绑匪眼中，也是笃定的认为世界首富的思维逻辑应该和普通人一样在金钱与生命之间会选择生命，而且是毫无疑问的选择生命，所以他们才会绑架家族成员。可是当他们一次次的警告赶紧拿钱换人，抓紧准备赎金的时候，他们万万没想到，老盖蒂的态度让他们很是抓狂，觉得自己的如意算盘落了空，甚至不惜疑问，难道富人的逻辑是金钱比生命还重要吗？

不得不说，对于老盖蒂的人生哲学以及他的成长轨迹来说，他不愿意为自己的孙子支付高额的赎金，并不是没有原因的，在他的思维方式中，他认为绑匪此次对于约翰·保罗·盖蒂三世的绑架是早有预谋的行动，如果他轻松地支付了赎金，那么他剩下的13个孙子孙女也会遭遇同样的事件被人绑架，这是其一。其二，在他的思维模式中，他认为自己的钱财没有多余的额外的闲钱是可以用来调动支付赎金的，每一分钱都有再生的利用价值，而不是给绑匪。









老盖蒂在处理亲情事情上的冷漠着实震撼了他身边的所有人，孩子的母亲与盖蒂家族的安保系统的负责人，前CIA特工弗莱彻·蔡斯（马克·沃尔伯格饰），他们不得不联合起来，在没有赎金，警方办案无力，警匪勾结的几重打击下营救自己的孩子。米歇尔·威廉姆斯饰演的母亲盖尔·盖蒂在面对绑匪时的歇斯底里，在无奈之下破釜沉舟的勇气，都让人感受到了作为母亲的伟大，母爱的无私，全部的奉献。

电影用极具真实与理性的镜头，在平静与残酷的讲述这起绑架事件，把绑匪的残酷无情与母亲的绝望无助形成了很好的对比，让我们从内心中感触到了真实的亲情带来的冲击力是多么的震撼。电影从开篇就是用的约翰·保罗·盖蒂三世的视角进行的旁白，所以作为观影者大家知道其最终一定是营救成功的，要不不可能一直在用回溯的视角进行穿拆，但这其中的绑匪的心狠手辣的形式还是着实震撼与惊吓到了我们。





这部电影是由已经80岁高龄的导演雷德利·斯科特拍摄的，他把1960年代的世界首富保罗·盖蒂家族的故事拍摄的客观与深刻，他既阐明了老盖蒂从白手起家到世界首富的金钱累积之路的艰辛，也解释了其为何吝啬与富人逻辑的合理性的原因始末。可以说看过这部电影我们会很清晰的感受到石油界大亨盖蒂家族的荣辱兴衰。

很多人都应该知道电影《金钱世界》也经历了在上映前夕临时换角重拍的事件，由于保罗·盖蒂的原本演员凯文·史派西的丑闻事件，被迫做出临时调整，让克里斯托弗·普卢默重新补拍，并在9天之内完成了在英国与意大利的400多个新镜头的补拍，导演和克里斯托弗·普卢默更是每天工作18个小时以上，辗转8个场景力求保证电影的质量，也堪称创作了一个奇迹，而最终呈现出的影片质量更是无话可说，是绝对的口碑之作。





在电影之外，这个毫无亲情可言的盖蒂家族，在盖蒂死后，也很快分崩离析了，那位被绑架后丢了一只耳朵的盖蒂三世最后终究在中年时死于吸毒，而在此之前这个曾经的世界最富有家族的多个成员亦以各自不堪的原因丧命。而看完这部电影，我想很多人应该更加直观的产生对于人性的思考，对于金钱的欲望，对于亲情的包容，对于生命的敬畏，不管是到何时，不管是身处何位，金钱与生命相比那都是不值得一提的财富数字而已，搞不好，它还是一种宿命的诅咒也未可知。（文/周小白）