​

《红海行动》是一部及格的中国军事题材电影，与《战狼2》相比尤其在商业性上相差不少，所以，我估计在票房上能有后者的一半已经是大成（但它的成本可能会很高）；当然在另一方面，《红海行动》的军事专业性高出不少，因为海政拍这部电影的初衷之一就是充分展示当下中国人民解放军海军在远海反恐方面的能力，团队和单兵作战的战术、个人素养、战术和战略武器的配置等，证明我们的海军在反恐战争中是拼得出、信得过、靠得住的。

其实，说到全球反恐战争，与中国的国家武装力量的重合部分并不特别大，换句话说，中国的军队，尤其是最为重头的那部分，其存在的意义还在于维护国家领土的完整、准备国家统一战争，和防御的抵抗如美国这样的战略敌人的震慑和侵略，所以，虽然《红海行动》和《战狼2》拍得都很好，但都不能代表中国的真正军事实力，电影里的这支海军特种部队小分队的作战，或只相当于《林海雪原》里由少剑波、杨子荣率领的东北解放军的剿匪小分队，只不过这回座山雕们盘据在遥远的非洲。

许多人因为看了《红海行动》和《战狼》，对现在的中国人民解放军产生了美好的印象和情感，这更缘于近些年中国确实缺少成功的正面表现国家强大军事力量的优秀影视作品（所以关闭八一电影制片厂也在情理中）的缘故，其实，中国人民解放军的陆、海、空、火箭四大军种从来就非常强大，即使是在装备并不强大的抗美援朝时期、中印战争时期和与改革开放同步的对越自卫反击战时期，若非如此，中国人民安能长期享受和平的生活？中国经济安能在建国六七十年里一直保持飞快的上升？

我们是很容易好了伤疤忘了疼，也很容易因为今天的花哨就忽视曾经的朴实，我们最大的问题是容易搞不清历史中各个时期之间必然的逻辑关系，在军事专业上说，此次《红海行动》将中国军队塑造为与美国军队或俄罗斯军队装备和战斗方式几乎等同的武装力量，说白了，我们看了《红海行动》会很激动、会很自豪，是因为中国人终于觉得自己的军队在装备上真的正在全面接近美国了——但，现实就是这么无情，设若真的哪一天中美之间正面较量，到底谁强谁弱，你们心里有底吗？

不管你们如何，反正，我是有底的。为什么？因为我除了了解中国人民解放军的现在，还更了解中国人民解放军的过去，过去，中国军队在与美国和西方军队装备相差无数个层级之时，仍然创造过无数令对手胆寒的胜利，那是实实在在的战场上的胜利，我们不但在单兵、小队作战中胜利过，在成千上万、几十万人的阵地战中仍然来之则战战之则胜，在电影院看《红海行动》时，我想到最多的还是这些军史上极为光荣的过往，真的希望有朝一日上甘岭、长津湖的故事，中印战争的故事都能走上大银幕。

当然，我也知道要走到这一步也有相当的困难。首先就是中国军事题材影视作品的创作仍然受到太多的限制，比如于十多年前拍的电视剧《抗美援朝》至今不能播出，导演李前宽、萧桂云都等待中成为古稀老人了！再比如，中国的军事题材影视还存在着明显的编剧、导演人才的缺位，林超贤是香港人，吴京是演员出身，而无论是北京电影学院还是中央戏剧学院，以及八一电影制片厂，这些年似乎就没有培养出一个能够创作此类现代战争题材的编剧导演，若用一个不雅的比喻，第五代导演的创作主题是“中国傻逼”，第六代导演的创作主题是“中国二逼”，现在这几部电影的创作主题是“中国牛逼”，而《红海行动》这样的电影也仅仅是让我们可以暂时沉浸在“中国牛逼”中一小会儿罢了。

2017年，曾有一部特别好的电视剧被忽视了，叫《绝密543》，表的是当年装备落后的中国人民解放军陆军的高炮（地空导弹）部队如何与美国人在战略层面进行最高级别的杀伤较量，描写一群刚刚从朝鲜战场上下来，文化水平不高的中国军人如何可以神速地掌握当时最为高精灵的战略武器，并创造出最有杀伤力的战术战法，很可惜它只是一部供家庭观众消费的电视剧，却无缘被搬到大银幕上。

十来年前，曾经有过一本非常轰动的时政畅销书叫《中国不高兴》（王小东、刘仰、黄纪苏、宋晓军、宋强合著），看完《红海行动》之后我还特地找来重读了一下，不知大家注意没有，《红海行动》的出品方“海政影视”的标志就是一把剑与一颗铁锚，巧的是，当年《中国不高兴》里的一个著名观点是“持剑经商”，这是个在当时引来中国主流媒媒体和知识界强烈抨击的观点，所有的网站博客上都飞满了对此观点的恶骂，将近10年过去了，我想大家的心可以平静下来了，其实《红海行动》只不过是在为《中国不高兴》做了小小的注脚罢了，反过来，那些曾经强烈抨击过“持剑经商”主张的人们，你们看到今天的中国是否真正意识到自己的愚蠢？

眼前的热闹或荣光固然非常重要，但我建议大家多思考一下眼前的一切的历史逻辑的起点到底在哪里，那才是真正的浩浩荡荡的天下大势，顺之者昌逆之者亡，所以我们真的没必要为今天有《红海行动》的热闹而兴奋，在真正伟大的历史面前我们还幼稚得像个婴儿。（文/司马平邦）​​​​

