



“世间安得双全法，不负如来不负卿”，这是六世达赖仓央嘉措一首诗中的名句，充分概括了这人世间对于感情难得两全其美的纠结。动情负了如来，不动情负了爱情。如此沧桑无奈却又如此美丽多情，每每读来感动至深。





其实用这句诗来形容电影《西游记女儿国》中唐僧与女儿国国王之间的情感也再恰当不过了。当爱一人与爱众生作为考验唐僧内心对于情感的真挚诚恳度的时候，我们明白这种纠结的抉择不仅仅是对于情感的拿捏，更是对于修行的一种庄严考验。









《西游记女儿国》是本系列的第三部作品，同样是郑保瑞导演的作品，这部是继《西游记之大闹天宫》《西游记之孙悟空三打白骨精》后，将于今年的大年初一强势回归贺岁档的力作。与之前的两部电影注重师徒之情，世间大爱的构架不同，这部电影着实惊喜地为观众讲述爱情的主题，而我们都知道关于情爱的部分在《西游记》原著中本就很少摄入，而此次在电影中却浓墨重彩的将冯绍峰饰演的唐僧与赵丽颖饰演的女儿国国王之间的情感有的放矢的全景讲述了一把，着实过瘾。





其实，作为西梁女国来说，男人就好似洪水猛兽般是女儿国所有子民的禁物，早就有祖训记载，要将男人视为天敌，决不能与其发生任何情感纠葛，特别是在典籍中早有预言，如果是国王与男人动情，将会把女儿国推向万劫不复乃至毁灭的境地。这也是为什么当唐僧师徒四人闯入女儿国之时，梁咏琪饰演的国师如此这般草木皆兵，大义凛然地要将他们处死的根本原因。她作为这个国家的国师，在女儿国有着举足轻重的作用，她殚精竭虑的从小保护国王的安危，为守候这个国家操劳一生，甚至放弃了她年轻时与（林志玲饰演的）忘川河神的那一生之爱情。









《西游记女儿国》中每个人在面对突如其来的情感的时候，内心中出现的波澜都是集合了所有人生经历，命运认同后融合在一起的复杂纠结的思想。唐僧，对于情感的欲望从最初的平淡无奇，不假思索的回避到被女儿国国王所感动带来的转变，这其中的变化不仅因为其曾误喝了子母河水后怀孕带来的对自己整个人生的思考，还包含了他在面对与女儿国国王在苦海上漂泊时的共同经历过且风雨考验后对对方的重新审视。实际上电影中早已把关于唐僧师徒怀孕的略带笑点的处理进行了有关于现实性人性化的思考。在面对胎儿也是生命的主题下，唐僧甚至出人意料地愿意生下孩子而孙悟空坚定的认为只有继续西行取经才是唐僧的最终使命。





可以说电影从头至尾就在围绕着一个“情”字所展开，这其中也包含着对于“情为何物”的探讨。赵丽颖饰演的女儿国国王她有种单纯清澈的美好，在她的身上你看不到世俗的牵绊，没有过多的人世间的恩怨，她单纯的喜欢唐僧，喜欢他的外在与内在的结合，她可以甘愿为其放下王位，与其漂泊苦海。而冯绍峰饰演的唐僧更是对国王日久生情，他从未感受过如此真挚感动的爱情，他愿意带着国王一起走出苦海的大门，不惜违背使命的在一起。可谁知当他们走到苦海彼岸的那一刻，才明白苦海无门，唐僧可以出得去，而国王却不行。









关于结局，我们都心知肚明，知道即便唐僧与国王爱得如何热烈与钟情都无法挡住唐僧作为出家人继续西行，普渡众生的命运，所以越是过渡的煽情也越会给结局带来难以磨灭的情感赘述，这一点导演郑保瑞处理得很是明智。在电影很认真阐明情感的重要性，进行情感线的大张大和的烘托氛围时，也没有忘记将超强CG特效下描绘的动作戏部分与无厘头搞笑桥段双管齐下的保驾护航。





比起前两部已经超高的特效水准来说，《西游记女儿国》可谓更加酷炫，极具穿透力的特技表现形式让整部电影一直在猛烈地吸睛，不管是水下部分特技的逼真效果，还是利用实景加真人与特技的另类呈现方式，都让这部电影有着视觉奇观的观影体验。林志玲作为忘川河神，她在水下营造的特技的超强表现力是这部电影特技的重中之重。不管是惊涛骇浪的翻滚，还是晴天霹雳的水柱，以及排山倒海的巨浪都给这部电影在视觉冲击力上做到了顶尖的特技效果，绝对的震撼级别的体验，让人不禁屏住呼吸，叹为观止。









而作为同样重要元素之一的无厘头的喜剧部分，也可以说是四面开花，师徒四人本就是搞笑担当，冯绍峰饰演的唐僧呆萌可爱，特别是对于意外怀孕带来的人性思考让其笑料不断；而郭富城饰演的孙悟空在开头奉献的裤子被偷，变成光腚大圣的笑点堪称经典；小沈阳饰演的猪八戒就更是搞笑的头号担当了，整部电影几十次笑声中有至少一半都是给了二师兄的，他一颦一笑皆入戏；而罗仲谦饰演的沙僧，本是老实巴交的实在人，所以他在电影中的搞笑都是不经意的，有种冷幽默的杀伤力。其实不仅师徒四人分别延续前两部的人设特点，大玩喜剧元素，这部电影还加入了潘斌龙、苑琼丹等人的搞笑点，让喜剧元素充斥着整部电影，让人忍俊不禁。





看完《西游记女儿国》，你会发现感动和开怀是让人瞬间记住的两种情绪，前者走内心，在你的思想的潜意识中进行领悟，让你被情绪所左右，从而被带动，被感触；后者重感观，在你的脸上所呈现，被感染，被引领，让你被氛围所激发。它们都是一部优秀的走心的电影应该呈现给观众的应有的记忆，而我们不妨走进影院一起去感受一下这份充满惊喜的西行之旅，师徒情与使命的抉择最终相互碰撞出的感动。（文/影响剧大）