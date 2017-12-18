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​ 吴宇森经典电影《英雄本色》4K修复版将于11月17日上映。尽管“影龄”已有31年，但从时光网的观众“想看”人数统计来看，该片的人气跟好莱坞大片《正义联盟》不相上下，数字超过万人；在猫眼上，也显示有两万五千多人想看。人气之高可见一斑。

经典老片上映，在如今已不是新鲜事，其上映原因主要是情怀因素和利益因素。不过，不是所有的老片上映都可以挣钱，可谓“上映有风险，片方需谨慎”。

​ 影片账

老片重映热度几何？

华语片的重映潮始自于王家卫的《东邪西毒》。这部影片2009年在内地重映之际，打出了“纪念张国荣”的口号，取得了近4000万的票房，也让观众开始熟悉“老片修复”这个词。

詹姆斯·卡梅隆的《泰坦尼克号》拍摄于1997年，当年在中国公映时的票房是3.6亿元人民币。2012年，卡梅隆花了上千万美元进行修复和3D格式转制，重新在全世界公映，结果该片在中国的票房居然超过了10亿元人民币。这个数字占了该片重映时全球总票房的六成以上，使得经典老片重映在国内成为一大商机。

经典老片重映目前已经成为风潮：国际大片方面，《泰坦尼克号》之外，斯皮尔伯格拍摄于1993年的《侏罗纪公园》2013年以3D版本在国内公映；2009年公映的灾难片《2012》在2012年以3D版重映。国内经典方面，《一代宗师3D》《功夫3D》《倩女幽魂》《甜蜜蜜》《大话西游之大圣娶亲》等纷纷重映。甚至上世纪三四十年代的经典电影，也被修复后重上院线——1927年公映的史东山导演的默片《奋斗》今年9月重映；今年10月，《一江春水向东流》（上、下）修复版，在58个城市的130家艺联加盟影院的210块银幕上映。

​ 修复账

老片修复花费多少？

香港影人吴思远在2009年推出的修复且重新剪辑版《东邪西毒：东邪西毒终极版》，收获3400万元的票房，据了解修复该片花费了几百万元；1987版《倩女幽魂》经过近一年的修复后重新上映时，投资人吴思远就透露：“修复一部影片起码是200万元人民币。你要把它修补得非常好，就要花更多的钱”——像美国修复重映《白雪公主》的花费就达300万美元。

业内人士透露，老电影的修复包括画质修复和声音修复，画质修复包括胶片清洗、补帧、调色、去抖、去痕等；声音修复则要把声轨输入电脑，降低噪音，调整声音播放速度，修正音质，再进行声画合成，重新剪辑转换成数字格式保存。

中国电影资料馆研究室副主任黎煜在接受媒体采访时曾介绍，由于工作繁琐，一天下来，一个工作人员一般只能完成100到200帧的画面修复，而一部90分钟的电影，大约有129600帧画面。这样算下来，一部保存十分完好的电影，简单修复需要一到两个星期。“但是，要想达到一定的美学标准，一帧一帧地精细修复，一部电影起码要用几个月甚至一年以上的时间。”这样算下来，一部经典老片的修复费用应该在几百万元左右。而像老电影《渔光曲》，破损非常严重，经过近两年时间才修复完毕。

​ 票房账

老片重映都能捞金？

尽管经典老片重映成潮流，但并非所有经典影片都能够通过重映而“梅开二度”，修复版《倩女幽魂》和《新龙门客栈》就未赚钱，上映不久匆匆下线。即使是海外大片，命途也非一帆风顺，《2012》票房则逊色了不少。今年重映的《大话西游之大圣娶亲》和《失业生》，票房成绩就可谓冰火两重天，《大话西游之大圣娶亲》在《速度与激情8》的强大竞争之下，票房拿到近2亿元，交出一份漂亮的成绩单；而《失业生》虽然有张国荣、陈百强两位超级偶像主演，上映10天也才拿到600万元。

《大话西游之大圣娶亲》之前曾在国内影院放映过，且近两年周星驰作品颇多，星爷也面临着被“过度消费”的问题。外界本对《大话西游之大圣娶亲》复映的票房不抱太大期望，但为何该片能取得近2亿票房？负责影片发行的北京启泰文化发展集团董事长杨硕在接受记者采访时如此分析：首先，这绝对是经典作品，值得人们走进影院；其次，这部电影对80后是不可替代的情怀，但对很多90后来说，估计是只闻其名、未见其片，因此他们宣发时就重点将信息精确地传递给90后，将80后视为存量人群，将90后视为增量人群；第三，那时的演员周星驰和现在的星爷可谓判若两人，那时正是朱茵、莫文蔚、蓝洁瑛等女演员的大好时光，她们的银幕形象那么美那么鲜活，所以，“我们都不用刻意强调加长、彩蛋、2K修复等等噱头，只是把这几个点精准传递出去就够了。”

此外，倚重“大数据”的时代，杨硕对这部电影也有基于量化的理性分析：“影片上一次登陆大银幕只上映了一周时间，票价较低，只有百家影院参与了放映活动，最终的票房是2000多万元，表明那次放映并没有吸引观众完全参与，还有票房潜力。”杨硕本预计《大话西游之大圣娶亲》复映的票房为8000万元，但上映3天票房即过亿，最终达到两个亿。

《大话西游之大圣娶亲》大卖后，杨硕坦言有很多部经典电影的片方找他，希望在他的运作下帮助复映，可是都被他婉拒了，“首先，公司没有做复映的计划；其次，不是每部经典电影都具备复映赚钱的条件，不能因为看《大圣娶亲》挣钱了就一拥而上。”他认为经典电影虽很有生命力，但是值得复映的影片就金字塔尖那么几部，他不想过度消耗情怀，不想为了挣钱而复映：“《大话西游》不仅仅是一部经典电影，还成为一种社会现象。可是有的经典电影不具备大的爆点，要修复上映的话，起码需要六七百万的成本，又没有网络版权，这意味着复映后得有两三千万的票房才可以平了成本，做到这点不容易。”

​ 价值账

老片重映意义何在？

对于经典电影重映，业内人士表示，技术是主要元素，“新瓶装旧酒”要看你用的是什么新瓶——如果只是简单的翻新、上色，对于见多识广的观众来说，也没多大意思；但如果是重新做一个瓶子，以3D、IMAX、4K这些最新的电影技术重新包装，那对于观众来说，除了剧情外，无论是从画面、视觉和听觉角度来说，欣赏的都是一部新电影。

老片重映难免让人想到“捞钱”二字。但抛开利益不谈，老片新映至少可以让人们见识一下经典的力量。时下中国电影界票房猛增伴随影片品质下滑，老片重映是一种刺激。人们都迫切地在“向前看”，盼望电影能够提供更加新奇的娱乐，盼望自己心仪的男神、女神在银幕上演绎迷茫青春，盼望中国电影每年都在复制井喷的票房奇迹。但其实，也不妨适时地停下来“向后看”，反思一下电影在艺术水准上的得与失，而经典老片重映便是把往昔的品质标尺立在了今天的影院里。（作者：肖扬 来源：中国青年报）