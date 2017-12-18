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​ 对于11月的荧屏来说，有这样一位男演员可谓收获颇丰，他主演的3部剧集分别在北京、东方、浙江以及湖南卫视同一时段播出，而这三部剧还各具特色包含了都市爱情、都市医疗、职场商战的题材。说实话，对于喜欢他很多年的粉丝来说，他的三部剧集同时上星，一时还真不知道看什么好了。而这个男演员我相信他也是很多人女性，不管是年轻女性，还是中年女性甚至是年长的女性的共同偶像，他是张嘉译。

​ 说实话，我喜欢张嘉译是从当年滕华涛导演的那部《蜗居》开始的，对于当年这部轰动了大街小巷，被万千女性宠爱的《蜗居》中宋思明的角色，让人们重新颠覆了对于张嘉译的传统印象。按理来说张嘉译应该算得上是大器晚成的演员，按照现在娱乐圈小鲜肉的成名年龄做对比，1970年出生的张嘉译是从1995年出演了电视剧《道北人》后才开始展露头角，紧接着拍摄了《国家使命》，一直到2006年刘惠宁导演的《半路夫妻》后，才让他受到了更多人的关注，但说实话，当年看《半路夫妻》的时候，孙红雷的风头要比张嘉译高得多，他与陈小艺的CP组合，才是那部戏的最大看点。

而《蜗居》的播出，那才是张嘉译在演艺道路上大放异彩的作品，虽然他在剧中饰演的贪官宋思明这个角色争议颇多，又是贪污又是出轨，但是剧中他对于自己小三海藻执着的爱情，稳重成熟、左右逢源的性格却是圈粉无数。

​ 在喜欢张嘉译的这么多年中，他的电视剧我基本都有看过，从2009年到2017年之间，不管是和邓超、董洁合作的《你是我兄弟》；还是让他演技备受肯定，大放异彩的谍战剧《借枪》；以及和小宋佳合作的《悬崖》，吴秀波合作的《心术》，白百何合作的《沉浮》和闫妮合作的《一仆二主》，以及和左小青的《爷们儿》到近期的史诗大作《白鹿原》等无一例外。

可能女人看剧和男人看剧在某种程度上有着无法逾越的细分，男人看张嘉译的作品喜欢谍战、史诗的偏多，而女人看他的剧集喜欢爱情、都市的偏多。所以这几年中最喜欢他的作品是他演的都市情感剧《一仆二主》，就是过了这么多年，用现在人的审美来看，依然这部剧集还是精彩之至。

所以说，当张嘉译在自己的演艺道路上不断前行的时候，他更多的广泛的尝试各种剧集，不同类型的作品角色的时候，我们在尊重他选择挑战史诗题材、警匪题材甚至是谍战题材的时候，我们也盼望着再有一部他主演的，如同《一仆二主》的都市剧集，让我们这些女性粉丝一饱眼福，而今年他的两部都市题材的剧集《急诊科医生》和《我的体育老师》同时上星，可谓可喜可贺。

​ 《我的体育老师》昨天11月13日首播，说实话看了两集，给我最直观的感受是这部剧集依然有着都市剧中张嘉译传统的角色魅力，他萌叔的表情，厚重的性格以及不折不扣的男性魅力，在这部剧中展露无疑。眉眼间一颦一笑的模样依旧还是春光明媚，风流倜傥的帅大叔的样子。

其实《我的体育老师》在去年就已经拍摄完成，等了将近一年的时间才刚刚上星，而且应该是浙江卫视突然提档上来的剧集。看主创阵容，监制是滕华涛导演，而导演是滕华涛御用的，与他一起合作过多部戏的执行导演，一位80后的女孩林妍。好奇地看了一眼林妍的简介，虽然年纪轻轻但是居然是多部电视剧的执行导演，毕业后就和滕华涛导演合作，从《双面胶》《王贵与安娜》《蜗居》《瞧这一家子》《裸婚时代》《穿动物园的女编辑》到《沉浮》，可以说，她是一位既了解滕华涛导演执导风格，又熟悉张嘉译演绎风格，还符合女性审美趋向的导演。按这么分析来看，内心中感觉《我的体育老师》应该是我喜欢的剧集的类型。

​ 看了前两集，张嘉译饰演的马克和王维维饰演的田野，他们原本是众人眼里颇受羡慕的恩爱夫妻，从大学毕业后结婚，到如今已经牵手走过了十六年的风风雨雨，他们男才女貌，儿女双全，但偏偏田野不满足现状，觉得上半生只和马克一个男人在一起，过着柴米油盐酱醋茶的简单生活实在是太憋屈，想要更多的人生空间而选择离婚。一般来说，在第一集就简明扼要的把离婚这件事办这么彻底的电视剧，为男主下一段恋情这么早就拉开了序幕的还真不多见。如果依我意，好歹也要让原配夫妻们扯上几集，讲透了婚姻的无趣，生活的寡淡后才正式恢复自由身，是不是也挺有意思。

王维维和张嘉译饰演夫妻已经不是第一次了，早在电视剧《心术》中就是他们两个搭档出演夫妻的，当年还对王维维不太熟悉，就觉得这个女演员身上那种优雅恬淡的性格，知性美丽的气质，贤妻良母的相貌还和张嘉译蛮般配的。只不过可惜的是这部《我的体育老师》是一部大叔与萝莉的爱情剧集，前妻早点下课也是为了后面的剧情铺满了悬念。在张嘉译和王维维两个角色身后，都还有等着随时接盘的两个角色，张嘉译饰演的马克自然不用多说，他在下面的剧集中将会和王晓晨饰演的王小米上演一段爱情，而王维维这个前妻也一直被她和马克的同班同学，张子健饰演的赵岭喜欢多年，看似他们的婚姻是表面的风平浪静，但实质上事情的背后是经不起一点风吹草动的危机四伏。

​ 之前看有人说，这部电视剧是张嘉译鲜有的在荧屏上有比较多的大尺度的亲密戏的剧集，如果不是这几天看了他和王珞丹的《急诊科医生》我想我会相信，但是这几天《急诊科医生》中他不管和柯蓝饰演的前妻还是和王珞丹饰演的女友都有着比较激情的吻戏，让我一下子颠覆了对于号称大尺度的《我的体育老师》的判断，但不管怎样，《我的体育老师》的剧情看点肯定是马克的在工作，生活，经济，家庭各个方面的中年危机，不管是小女友的调皮撒娇，还是前妻的回头纠缠都够他喝一壶的。

​ 说点题外话，这部都市题材的剧集依然是大量的广告植入，在作为观众早已练就百毒不侵的特意功能的时候，这点带着演绎成分的广告植入根本不算什么，但是想提一句，请问美国汽车品牌卡迪拉克是和张嘉译有亲戚关系吗，不管是电视剧《一仆二主》《急诊科医生》还是这部《我的体育老师》居然植入的都是这款车型，是巧合呢？还是巧合呢？（文/小喵妈）