影响剧大最佳电视剧周榜新鲜出炉。本周大咖明星还真不少，剧集类型也颇为丰富，《猎场》第一名完美收官，《生逢灿烂的日子》保持油腻风格位居第二，《我不是精英》也在即将收官的日子升到了前三名……如此可见，下周将会有一波新剧来袭，至于谁胜谁负？我们先来看看本周的排行榜吧！









《猎场》终于在收官周迎来了一次小爆发，霸得本周榜首位置，胡歌扮演的郑秋冬在经历了职场、情场、名利场之后，终于抱得“伊人”归了，但观众被吊足了的胃口也终于以失望告终了。好看与不好看，每个人的心里都有一杆秤，剧情拖沓、情感戏太重、职场生活不真实大概是一个通感。但其实，《猎场》最大的忌讳，便是企图用写出的对白将人物最深层的思想和情感表达于他们的言谈举止之中，如此一来，不仅拖慢了节奏，还失去了情景表达的层次，减少了观众的兴趣不说，也让观众彻底失去了耐性。能够在大结局的时候打败竞争对手，突破自我，不得不说，胡歌的颜值贡献力度最大。在经历了一任又一任的女朋友之后，大家依旧喜欢郑秋冬，依旧还有观众没有放弃《猎场》，甚至还将它推向了高潮，可谓是一个真正的完美收官！









宋丹丹、张若昀主演的《亲爱的她们》新剧上榜排名第四，眼看着前三名不是已经收官就是在收官的路上，《亲爱的她们》距离第一还远吗？这部剧目前为止成绩较好的是微博话题讨论量和专家投票，可见，这样一个将视角放在黄昏友谊上的电视剧，更具有社会话题度。聚焦老龄化，正视死亡，单亲家庭成长的孩子的心理疾病，已婚上司瞄准漂亮女下属，别人眼中的恩爱夫妻却满是家暴色彩……等等等等，这样的题材还是挺新鲜的，而且众多老戏骨演绎发小姐妹情深，也是看点十足。但是有一点也需要正视，如今的社会的确是存在这样那样的问题，但是，把这些问题集中化、白骨化的po在一部电视剧内，观众观剧的心理压力会不会太大了些？虽然，电视剧本是轻松娱乐的消遣项目，但如果一部剧集可以剖析我们正在面临或即将面临的问题，甚至可以有更好的解决办法，这样的剧集品质，还真的是超赞。接下来会如何走向？我们拭目以待！









正在央一热播的《天下粮田》首周上榜排名第十，成绩并不理想，但细观收视成绩还是很有潜力的。《天下粮田》是《天下粮仓》的姊妹篇，以乾隆年间民生问题入手，直击当下社会现实，通过古代画风反应现代“反贪反腐”问题，这一波主旋律打的非常nice。尤其是剧中的台词，句句扎心，字字见血，听起来都非常痛快，官场上“你唱罢来我登场”那种狡诡的气氛，也是让人不禁让人眼前一亮。除了剧情让人振奋，阵容也十分强大，曾获话剧“梅花奖”的老戏骨吴京安、“硬汉专业户”徐僧，还有众多实力派演员都有非常精彩的戏份。坦白来看，这样的历史正剧，还真的有很大的发展空间。









这是一个三集不热血就会冷血的时代，任何一部电视剧，三集还抓不住观众的心，后期再精彩也终将无力挽回。没有爆点，就注定只能安静的走开。总之，无论是为了您喜欢的电视剧，还是您喜欢的题材或演员，为了能让您喜欢的剧集脱颖而出，快去微博置顶投票吧！您也可以私信留言我们喜欢或者不喜欢的理由，也许下周的影响剧大排行榜评论专栏就会有您的观点哦！下周我们再见！（文/兰五）