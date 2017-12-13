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“根据真实事件改编”的电影因其固有的平实与残酷，常常会遭到观众的忽视，由乔什·布洛林、迈尔斯·特勒、杰夫·布里吉斯、詹妮弗·康纳利等联袂主演的引进灾难片《勇往直前》上周末内地公映，全片几乎没有强烈的戏剧冲突和高潮，只是非常平和细腻地塑造了一群平民英雄，成为一部不可错过的口碑佳作。故事中一群消防员面临的历史上最致命的一场野火，呈现出平凡之辈面临死亡和恐惧依旧迎头向前的精神。虽然影片在国内外都获得了极高的口碑，但在内地票房并不亮眼，也算是今年引进片中没有得到应有票房待遇的作品之一。

市场表现

观众只认“超级英雄”？

口碑方面，《勇往直前》获得了普遍好评，烂番茄持有90%的新鲜度；Metacritic获73分；CinemaScore调查的观众评价则是“A”。除了受到美国本土观众的认可，中国观众也在豆瓣评分上打出了8.5的高分。相较于极好的口碑，影片的票房平平，目前在北美斩获2010万美元的票房（预算3800万美元）。在内地，根据猫眼专业版数据显示，《勇往直前》首日排片率仅有4.16%，票房也未能突破200万元。于12月8日上映至今，累计票房只有700万。

这部引进片依旧延续了真实事件改编电影“叫好不叫座”的命运，之前多部根据真实事件改编的引进片，都口碑极高，但未能创造惊喜的票房成绩（如《萨利机长》，豆瓣评分8.3分，票房6200万元；《恐袭波士顿》评分8.1分，票房刚过两千万）。

“整个市场呈现出来的效果确实是商业巨制的超级英雄类型片，例如DC和漫威这类漫改作品票房受追捧，而外国的‘平民英雄’对国内观众来说比较陌生，观众缺乏认同感，对这类影片的青睐程度自然减少，”票房分析师罗天文表示，电影的片名也有部分难以吸引人的因素，“虽然说‘勇往直前’很精准地刻画了消防员这类职业的性质和伟大，但有点太俗套，让观众难以真正在意。”

【影片解析】

反高潮

拒绝煽情，更有杀伤力

《勇往直前》改编自2013年发生于美国亚利桑那州大火的真实事件，故事线简单明朗，再现了一场20人正面对决3300万平方米森林大火的壮烈场景。作为今年最后一部引进内地的灾难片，导演约瑟夫·科辛斯基把更多目光聚焦在人物塑造上，以大篇幅展现消防队员的生活以及同家人、朋友的关系，“如今我们身处于超级英雄称霸银幕的年代，人们忘记了我们身边与自然灾害作战的英雄，他们有无人能匹敌的勇气，他们有真真正正与兄弟的友谊。”此次改编，科辛斯基让故事以缓慢和克制的节奏展开，甚至在观众看到高潮的时候似乎没有做好准备迎接它，这样平静的手法更加具有杀伤力。

小人物

职场共鸣，平衡情与理

在《复仇者联盟3》中饰演超级反派“灭霸”的乔什·布洛林，此次饰演“花岗岩山”消防队长埃里克·马什，他在队中像是一位父亲的形象，很注重工作也经常对家庭置之不理，相信很多职场的人也会感同身受。《勇往直前》中，科辛斯基降低了故事中关于男子气概的描述，反而去呈现那些客观、更有深厚感情的事件，很好地平衡了情节、人物与感情，在观众面前呈现戏中人的真实处境，篇幅相得益彰，既直白也自信。

真感情

敬畏生命，戏剧更真诚

《勇往直前》以写实的手法给观众呈现了逼真的火灾场面，就像马什说的，“要记住你眼前的森林美景，到了火灾那一天，它们只是可燃物而已”，在森林灭火更多的时候是靠点火，事先把可能的着火区域快速燃尽，火势才能得到控制。另外对火情与风向的判断，也是对消防队的高难度考验，可以说，只有智勇双全的人才能够与疯狂的野火做斗争，可惜的是，这群“平凡英雄”没有等到最后，19人献出了自己的生命。片尾3分多钟的字幕片段里出现了角色的真实原型，20张鲜活的面孔缓缓流过，观众再度感受到一波心灵冲击。

【真实事件】

“花岗岩山先锋队”

平均年龄：27岁

名字来历：花岗岩山先锋队，是由20个人组成的森林消防员队，“跨区先锋队”意味着森林消防队伍中最高级别，而高手队时常会被派往山火最为严重、亦是温度最高的地方进行救灾。



队伍要求：45分钟内必须轻松完成5公里20公斤负重徒步行走，10分钟里跑完2.5公里，一分钟内完成30个以上俯卧撑或45个以上仰卧起坐，没有消防作业的话，每天必须进行一小时的高体能训练。



事迹：2013年6月，美国西部遭遇极端高温，亚利桑那州亚内尔山因雷击引发了美国史上最大的森林火灾。隶属于普莱斯考特市消防局的花岗岩山冲锋队作为尖刀部队被派往灾区。因高温大风使火灾迅速蔓延，全队消防员几乎全部殉职。此次事故成为30年来美国最大的扑火伤亡事故，也是自“9·11”恐袭后，美国最大一起消防队员牺牲的灾难。

后续：2014年6月，大火中牺牲的消防员家属向亚利桑那州政府部门提出非正常死亡诉讼的申请，除了赔偿，大家希望政府部门能对火灾的起因给出说法。（作者：周慧晓婉 来源：新京报）