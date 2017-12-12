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有一种深深烙印在观众脑海里的影视剧叫做经典；有一种久久不能忘却的深情叫做情怀；有一种大多不被理解的期待叫做翻拍。





在玄幻、武侠题材横飞的今天，还仍然有人愿意翻拍黄飞鸿的故事，其实是好事。毕竟，这样真实存在于历史中的活生生的人物的事迹，相比那些上天入地、四海八荒的故事来的更有意义一些。所以，最近我特别关注了一下《国士无双黄飞鸿》。黄飞鸿是一个很厉害的响当当的人物，是清朝末年的洪拳大师，也是一代宗师，更是一位救死扶伤的名医，但是，观其剧名，“国士无双”这个定语是否妥当？大概还欠点火候！









《国士无双黄飞鸿》是由郑恺、郭碧婷等人领衔主演，以网剧身份面世的，可见，现在当红流量小花、小生都开始投入网剧生涯了，说明网剧时代真的已经到来了。那么，这部翻拍对比经典又如何呢？我们慢慢来看。









此次《国士无双黄飞鸿》的翻拍一改往日黄飞鸿的形象，不同于李连杰版的高深莫测，也不同于释小龙版的少年老成，郑恺版的黄飞鸿简直就是小猎豹上身，逗比的不能再逗比，当然，你也可以将这幅形象理解成为青春活力。剧集以黄麒英（吕良伟饰）逼迫黄飞鸿相亲开始，为了让相亲以失败告终，他竟然在祖宗祠堂前愣是生生的编造出了三个子虚乌有的牌位——黄文鸿、黄武鸿、黄医鸿，分别是他的三个“哥哥”，他告诉相亲的姑娘，他的命就比较好，算命的说只要他此生什么都不学，好吃懒做可以活到30岁，说完还用一方手帕制造假咳血现象，吓得姑娘转身就跑了。这样的逗比桥段在以往的黄飞鸿剧集中可是怎么想象都不会出现的。所以，对于李连杰版黄飞鸿致敬不已、怀念不已的70/80后们，看到这一幕难免是真的有些跳戏。再有，我们记忆中的黄飞鸿，是一心为国家平难，保护家人、保护国家为己任的英雄人物，而郑恺版黄飞鸿目前除了痞气，连功夫底蕴也是略逊一筹，形似而无神。不仅如此，也许是为了突出日后的黄飞鸿的成就，所以才将今日的黄飞鸿塑造成如此形象，郑恺版的黄飞鸿因为没有理想而被乡里乡亲嘲笑，家里买猪肉脯欠账不还被上门讨债……这，还是我们所熟识的那个黄飞鸿吗？









就连郭碧婷饰演的十三姨，也是完全不同于关之琳版的那般知性味道。那个年代的十三姨，是留洋归来的女子，带着传统保守的黄飞鸿无法接受的洋思想，二人从思想基础上融合打磨才有了最后的爱情故事。而这一版的十三姨，出身名门，经常在“十三姨”和“十三叔”之间切换，为了查明她爹的死亡真相和背后的秘密，渐渐地喜欢上了黄飞鸿。首先，郑恺和郭碧婷之间的CP感还真的是不够满分；其次，这个自幼习武、大大咧咧的男扮女装假小子说她是十三姨，也还真得让观众适应一会。虽然影视剧是由演员塑造的，关之琳塑造的十三姨可以是美艳动人，而郭碧婷塑造的十三姨也可以是精灵可爱，可这些古灵精怪一旦遇上“黄飞鸿”这个题材，就显得有些格格不入了。尤其是新版黄飞鸿中，十三姨还应考当上了捕快，每天穿梭于市井之中，为百姓服务办案。说到这里，还不得不再说一下黄飞鸿，小猎豹版的黄飞鸿在成为一代宗师之前，现在已经有了“狄仁杰”的影子，断案找线索那可是新版的强项，从最开始发现黄麒英出走原因有误，追查真假佛心，到后来连日本间谍和战争的线索也是小猎豹发现的，也正是因为断案，才让黄飞鸿和十三姨越走越近。所以说，这真的是在讲述黄飞鸿的故事吗？









看到更新的现在，我想，如果我们一直停留在李连杰关之琳版本，那郑恺郭碧婷这一版真的是够辣眼睛。但如果我们把它当成一部全新的黄飞鸿故事来看，也许还是可以有惊喜的。比如一代宗师也可以是诙谐的，比如一代宗师的父亲可以比现代人还逗比，比如一代宗师的爱情可以在悬疑中过五关斩六将，比如……





这样画风的黄飞鸿，你可以接受吗？(文/小娱苗）